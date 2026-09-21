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Катя Ивкова: Няма да има загуба на пари по ПВУ, за 4 месеца е свършена работа като за две години

Цанка Николова от Цанка Николова
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Близо 190 млн. са били разплатени по шестте инвестиции, които здравното ведомството изпълнява по плана

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Няма да се стигне до загуба на средства по ПВУ в сферата на здравеопазването поради неизпълнение на индикатори. Това обяви здравният министър Катя Ивкова.

Тя отбеляза, че близо 190 млн. са били разплатени по шестте инвестиции, които ведомството изпълнява по плана. Министърът подчерта, че за 4 месеца са извършени дейности, които не са били извършвани за период от две години.

Вече разполагаме с нова апаратура в 50 лечебни заведения, национална мрежа от 23 центъра за диагностика и лечение на инсулт, обновени психиатрични структури, завършена цифрова платформа за обмен на образни изследвания, 100 изградени и оборудвани амбулатории и доставени три медицински хеликоптера, допълни Катя Ивкова

Тя припомни, че инвестицията за играждането на оперативните бази е била извадена от общата инвестиция, така че да не бъдат загубени средствата и тe ще бъдат изградени с пари от държавата.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Успяхме да защитим националния интерес. В случая не само да предотвратим загуба на средства, но също така да подпомогнем и укрепването на националната здравната система. По част от инвестициите самото разплащане на средства може да се извърши до 31 декември, но всички дейности са изпълнени."


#няма да има загуба #средства по ПВУ #Катя Ивкова #спасяване #министър на здравеопазването

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