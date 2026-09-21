Катя Ивкова: Няма да има загуба на пари по ПВУ, за 4 месеца е свършена работа като за две години

Няма да се стигне до загуба на средства по ПВУ в сферата на здравеопазването поради неизпълнение на индикатори. Това обяви здравният министър Катя Ивкова.

Тя отбеляза, че близо 190 млн. са били разплатени по шестте инвестиции, които ведомството изпълнява по плана. Министърът подчерта, че за 4 месеца са извършени дейности, които не са били извършвани за период от две години.

Вече разполагаме с нова апаратура в 50 лечебни заведения, национална мрежа от 23 центъра за диагностика и лечение на инсулт, обновени психиатрични структури, завършена цифрова платформа за обмен на образни изследвания, 100 изградени и оборудвани амбулатории и доставени три медицински хеликоптера, допълни Катя Ивкова

Тя припомни, че инвестицията за играждането на оперативните бази е била извадена от общата инвестиция, така че да не бъдат загубени средствата и тe ще бъдат изградени с пари от държавата.