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Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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премиерът румен радев отстранихме олигархията политическата власт
Снимка: БТА
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Правителството има два основни стълба в своята управленска програма, които са взаимосвързани. Първият е демонтажът на олигархичния модел и борбата с корупцията. Вторият е ускоряване на икономическото развитие на страната. Със сигурност вече отстранихме олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона какво да прави българското правителство. Но това е само началото по пътя към демонтаж на олигархичния модел на управление, която битка е много тежка и не сме я приключили. Това заяви министър-председателят Румен Радев при откриването на организираната от Американската търговска камара (АТК) в България бизнес закуска с представители от правителството.

Кабинетът в момента работи да отстрани от достъпа на олигархията до публичен ресурс, каза Радев и добави:

"Прекратяваме компрометирани обществени поръчки, разглеждаме други, правим ревизии."

Посочи, че в бюджета догодина правителството ще ограничи всякакъв такъв достъп:

"Така премахваме възможността олигархията да оказва влияние."

Следващият етап, според премиера Радев, е да се продължи по пътя на ревизията и работата с партньорски на България служби в чужбина, установяване на активи, имоти и дейности на български граждани в чужбина, придобити в разрез със закона.

"Имаме успехи вече," посочи още той и припомни, за постъпилите данни за полети в други държави. "Това са факти".

Премиерът Румен Радев беше допълни, че правителството ще води тази "сложна операция на широк фронт", за да обхване и поставените лица.

"Концентрираме се не само да пресечем всички тези дейности, но и да създадем механизми, които да предотвратят възможното повторно завладяване на институциите чрез системата СИГМА, която ще продължи да се надгражда," увери той.

Според премиера разграждането на олигархичния модел е от голямо значение за ускореното развитие на България, защото по думите му, ако правителството не успее да се пребори, тогава усилията на бизнеса да тласка развитието на България напред ще бъдат ограничени.

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