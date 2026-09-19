Няма основание за сериозен скок в цената на хляба, заяви земеделският министър

Няма основание за сериозен скок в цената на хляба, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Според него страната има много добра зърнена реколта с качествена пшеница, като подчерта, че вече е осигурена и държавна подкрепа от 170 млн. евро за горива и торове при бюджетен дефицит. Въпросът за нулева ставка на ДДС за хляба по думите му е въпрос на държавна политика.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "В следващите няколко дни ще започнем разговори с моя колега - министъра на транспорта, за да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производство на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда. Нулевата ставка на ДДС-то вече беше осъществена. Както знаете, във времето назад тя вървя заедно с нулевата ставка на брашното. Това е по-скоро въпрос към финансовия министър, отколкото към земеделския министър.“



