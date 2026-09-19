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ЗАПАЗЕНИ

Слънчева неделя ни очаква, ветровито и с превалявания ще бъде през новата седмица

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Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ветровито с превалявания на много места в страната ще бъде времето в началото на новата седмица. Във вторник предстои и съществено понижение на температурите.

Утре ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в източните райони ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 8° и 16°, в София – около 11°, а максималните ще бъдат между 24° и 32°, в София – около 29°. В следобедните часове в Западна България, главно в планинските райони, на места ще превали и прегърми.

Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток.

Слънчево ще бъде и по Черноморието, с повече облаци по южното крайбрежие и слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°, а температурата на морската вода е 23°–24°.

И в планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове на отделни места, главно в масивите от Югозападна България, ще превали и прегърми.

Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток, по най-високите части – от север.

Максималните температури по върховете ще бъдат от 9° на Мусала до 13° на Черни връх.

И към времето в Европа. Облачно, дъждовно, на места с гръмотевични бури ще бъде над северните и централните части. В отделни райони валежите ще са интензивни и значителни по количество. Слънчево и по-топло от обичайното ще бъде в южните райони, на Пиренеите и на Апенините.

Слънчево ще бъде и на Балканите. В следобедните часове по Адриатическото крайбрежие и в Югозападна България на места е възможно да превали.

Много райони с валежи ще има и у нас в понеделник. Вятърът от северозапад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух и във вторник, на празничния 22 септември, температурите съществено ще се понижат. Ще има райони с валежи, но на по-малко места. В сряда захлаждането ще продължи и максималните стойности ще са между 15° и 20°.

В четвъртък вятърът ще отслабне, в повечето места ще бъде предимно слънчево, а температурите бавно ще тръгнат нагоре.

#увеличение на облачността #превалявания #ветровито #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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