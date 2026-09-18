Топъл уикенд, но рязка промяна на времето от началото на седмицата

През почивните дни времето ще остане предимно слънчево и топло, с температури около и над 30°. Сутрин температурите ще бъдат между 11° и 16°, а в отделни котловини ще паднат до 7° - 8°. В София максималната температура ще бъде около 28°.

По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб югоизточен вятър и температури между 24° и 26°. Температурата на морската вода ще е 23° - 24°, а вълнението – около 2 бала.

В планините също ще преобладава слънчево време, но следобед на места в Западна България ще се развива облачност и са възможни краткотрайни валежи.

В неделя в източните райони и котловините сутрин видимостта ще бъде намалена. През деня в планините в Западна България отново са възможни валежи и гръмотевици.

В началото на новата седмица времето ще се промени. Облачността ще се увеличи, ще има валежи и гръмотевични бури, като на места в Западна и Централна Северна България явленията ще бъдат интензивни.

Във вторник и сряда ще бъде облачно, ветровито и по-хладно. В източната половина на страната и в Рило-Родопската област ще има валежи, а температурите ще се понижат до 15° - 20°.