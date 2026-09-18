БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иван Демерджиев: Данните кой е финансирал полетите на...
Чете се за: 06:12 мин.
Посланикът на Република България в Обединените арабски...
Чете се за: 00:35 мин.
Борислав Сандов за обвинението по делото...
Чете се за: 02:37 мин.
Без синя и зелена зона на 22 септември в София
Чете се за: 00:15 мин.
МОН предлага нова роля за зам.-директора: Отговорност за...
Чете се за: 03:50 мин.
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото...
Чете се за: 01:37 мин.
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн....
Чете се за: 01:30 мин.
На първо четене: Парламентът прие нов механизъм за...
Чете се за: 03:45 мин.
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с...
Чете се за: 05:50 мин.
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по...
Чете се за: 03:27 мин.
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Топъл уикенд, но рязка промяна на времето от началото на седмицата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Времето
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През почивните дни времето ще остане предимно слънчево и топло, с температури около и над 30°. Сутрин температурите ще бъдат между 11° и 16°, а в отделни котловини ще паднат до 7° - 8°. В София максималната температура ще бъде около 28°.

По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб югоизточен вятър и температури между 24° и 26°. Температурата на морската вода ще е 23° - 24°, а вълнението – около 2 бала.

В планините също ще преобладава слънчево време, но следобед на места в Западна България ще се развива облачност и са възможни краткотрайни валежи.

В неделя в източните райони и котловините сутрин видимостта ще бъде намалена. През деня в планините в Западна България отново са възможни валежи и гръмотевици.

В началото на новата седмица времето ще се промени. Облачността ще се увеличи, ще има валежи и гръмотевични бури, като на места в Западна и Централна Северна България явленията ще бъдат интензивни.

Във вторник и сряда ще бъде облачно, ветровито и по-хладно. В източната половина на страната и в Рило-Родопската област ще има валежи, а температурите ще се понижат до 15° - 20°.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над половин милион българи
1
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над...
Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
2
Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
3
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две...
Бившата полицайка Симона Радева, осъдена за катастрофата на "Черни връх", поиска по-малка присъда
4
Бившата полицайка Симона Радева, осъдена за катастрофата на...
Кои са осминафиналите на ЕвроВолей 2026 в Торино
5
Кои са осминафиналите на ЕвроВолей 2026 в Торино
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото "Петрохан"
6
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
5
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: У нас

Как отравянето на лешояди вреди на хората, обясниха от музея в Русе
Как отравянето на лешояди вреди на хората, обясниха от музея в Русе
Петър Петров: „Възраждане“ обявява кандидата си за президент до дни Петър Петров: „Възраждане“ обявява кандидата си за президент до дни
Чете се за: 03:00 мин.
Крокодили, еноти и игуана: 28 екзотични животни откриха в столичен ресторант Крокодили, еноти и игуана: 28 екзотични животни откриха в столичен ресторант
Чете се за: 01:50 мин.
Асен Василев: Мерките за цените са на парче, бавни и неефективни Асен Василев: Мерките за цените са на парче, бавни и неефективни
Чете се за: 05:42 мин.
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата
Чете се за: 03:52 мин.
"КвАРТал Фестивал": София като сцена за култура, наследство, архитектура и изкуство "КвАРТал Фестивал": София като сцена за култура, наследство, архитектура и изкуство
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Данните кой е финансирал полетите на Пеевски идват от малтийските служби Иван Демерджиев: Данните кой е финансирал полетите на Пеевски идват от малтийските служби
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Посланикът на Република България в Обединените арабски емирства бе спешно извикан обратно в София Посланикът на Република България в Обединените арабски емирства бе спешно извикан обратно в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Борислав Сандов пред БНТ: Няма как да се притеснявам за действия, които са изцяло в рамките на закона Борислав Сандов пред БНТ: Няма как да се притеснявам за действия, които са изцяло в рамките на закона
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
МОН предлага: Карта за личностно развитие на децата, учител по...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Държавата срещу скъпите горива: „Инфлационен чек“ от 50...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Полети на Пеевски за 5 милиона са платени с пари за мантинели,...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
На първо четене: Парламентът промени механизма, по който ще се...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ