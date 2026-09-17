На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери

Части от снаряжение на римските легионери откриха археолози при разкопките на Перперикон. Те са от 3 – 4 век от новата ера, когато древният град е бил в своя разцвет и се е охранявал от мощен гарнизон.

Находките са открити в архитектурен комплекс, чието разкриване се извършва в момента, а учените все още гадаят за неговото предназначение.

Намерени са кирка, която удивително прилича на съвременните и връх на копие.

Сред находките е и долабра - освен в бой тя се е използвала като основен инструмент при строежа на огромните каменни дворци.