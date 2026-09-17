На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери

Части от снаряжение на римските легионери откриха археолози при разкопките на Перперикон. Те са от 3 – 4 век от новата ера, когато древният град е бил в своя разцвет и се е охранявал от мощен гарнизон.
Находките са открити в архитектурен комплекс, чието разкриване се извършва в момента, а учените все още гадаят за неговото предназначение.
Намерени са кирка, която удивително прилича на съвременните и връх на копие.
Сред находките е и долабра - освен в бой тя се е използвала като основен инструмент при строежа на огромните каменни дворци.
проф. Николай Овчаров, археолог:"Всъщност става въпрос за най-важния инструмент на римския легионер, по-важен, казват, от меча. Защото римският легионер е бил строител, архитект, проправял е пътища, правел е лагери. И именно долабрата, която представлява брадва от едната страна, а от другата в няколко варианта – кирки, тесли, чук, който имаме тук – това е било за работата в полеви условия.“