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Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща антикризисен пакет до края на седмицата (ОБЗОР)

Николай Минков от Николай Минков
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Политика
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От предложения за промени в ДДС и санкциите до директни помощи – какви решения обсъждат политическите сили

скъпите горива опозицията поиска спешни мерки властта обеща антикризисен пакет края седмицата обзор
Снимка: БГНЕС
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Продължаващото драстично поскъпване на горивата са във фокуса на потребителите и политиците. Бензинът и дизелът продължават да се повишават, а прогнозите сочат ново увеличение през следващите дни. Опозицията и днес настоя за спешни мерки, докато все още се очакват конкретните предложения от правителството.

Темата за скокът на горивата и мерки за тяхното овладяване беше във фокуса на парламентарните партии. Опозицията обвини властта, че не предлага мерки срещу поскъпването и предложиха свои, властта не се съгласи и обеща, че се разработва антикризисен пакет.

Още в началото на пленарния ден "Възраждане" предложиха две мерки.

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. От другата страна на Черно море за един ден идва петрол, който не е на 124 долара колкото е в момента барела, а е на 68-70, ако се договорим обаче. Второто решение, което предлагаме е свързано с частичното и временно намаляване на ДДС за горивата. При 4 лв. за литър, ДДС-то, което държавата получава е близо 80 ст."

ДБ и ПП не се съгласиха и поискаха държавата да компенсира скока с директна намеса.

Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ: "Няма смисъл да се намалява ДДС-то, това отваря кутията на Пандора по принцип да се намалява ДДС. ДДС не трябва да се пипа. Това, което ние предложихме, то вече беше тествано при предишната криза. Тогава обаче бяха 25 стотинки. Проработи добре и това е единствената мярка, която проработи адекватно и беше справедлива към всички хора."

Асен Василев, председател на ПП: "Вчера чухме, че г-н Радев обяви, че подготвяли ясни и конкретни мерки, но още не били ясни какви са, нито колко са конкретни. Това е доста закъсняла мярка. Спомняте си, че още когато се приемаше бюджета ние казахме, че трябва да има антикризисен пакет."

ГЕРБ обвини правителството, че умишлено не се намесва, въпреки че има всички лостове.

Александър Иванов, ГЕРБ-СДС: "Естествено, има много начини и през акциз, и през ДДС, но министърът на финансите седи, доволно потрива ръце господин Румен Радев, защото рекордният дефицит от 5,7%, при високите цени на горивата на бензиностанция, се стопява по линия на това, че ще има непредвидени високи събирания в хазната от ДДС и от акциз. Абсолютно ги устройва и затова не виждаме някакви реални мерки и решения от тяхна страна."

Управляващите обясниха, че се подготвят компенсации, но само за най уязвимите групи.

Стоян Тричков, "Прогресивна България": "Тепърва ще се уточни това, какъв ще е критерият. Но съгласете се не е еднаква необходимостта за един човек който кара за 200 хил. евро и за един който кара за 2 000 хиляди евро. Не е еднаква тяхната необходимост за помощ за тези скъпи горива."

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Това включва и физически лица с ниски доходи. Вие знаете, че имаше такава мярка. Към момента правим последни изчисления."

Мерките трябва да бъдат обявени до края на седмицата.

#скъпите горива #мерки срещу високите цени на горивата #високите цени на горивата #новини в Метрото

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