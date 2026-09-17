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Наталия Ефремова: Пакетът от мерки заради високите цени на горивата ще бъде обявен до края на седмицата

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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С ръста на линията на бедност за 2027 г. ще се увеличат и социалните плащания

Снимка: БТА
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Правителството определи линията на бедност за 2027 г. в размер на 443 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет.

Това е с 13,4% или 53 евро повече от определената линия на бедност за тази година. По думите на министъра на труда и социалната политика промяната ще доведе до увеличение на редица социални плащания.

По думите ѝ това означава автоматично повлияване на няколко вида социални плащания. Сред тях са месечните помощи за хора и семейства с ниски доходи, които обхващат около 69 000 души, както и месечната финансова подкрепа за хора с увреждания. Ще се увеличат и целевите помощи за отопление.

По-висока ще бъде и финансовата подкрепа за превенция и реинтеграция, за отглеждане на деца от роднини или близки и в приемни семейства. Ще се повишат също помощите за младежи от 18 до 21 години, напускащи резидентна грижа, както и някои помощи за безработни.

Увеличава се и еднократната помощ при инцидентно възникнали потребности – например при бедствия, наводнения и пожари. Промяната ще се отрази и на социалната пенсия за старост.

"По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда", заяви министър Ефремова.

Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, който ще включва и подпомагане на физически лица с ниски доходи, каза Ефремова.

"Към момента правим последни изчисления, които ще могат да бъдат обявени най-вероятно в края на тази седмица, може би още утре", каза тя.

Помощта за гражданите със сигурност ще бъде обвързана с доходен критерий, поясни социалният министър.

#Наталия Ефремова #социални плащания #линия на бедността

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