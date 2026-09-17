Премиерът Радев очерта приоритетите пред МВР и поиска пресичане на корупцията

Премиерът Румен Радев очерта основните приоритети пред МВР по време на Националното съвещание на ведомството, посветено на подготовката и осигуряването на президентските избори.

Сред основните задачи той посочи борбата с корупцията, злоупотребата с власт и разграждането на олигархичния модел. По думите му това е изключително трудна задача, тъй като този модел се е вкоренил дълбоко във всички структури – от централното управление до отделните области в страната.

„От вас се очаква изсветляване и пресичане на връзката между власт, бизнес, медии и всякакви държавни структури. Това е голямата роля и задача на МВР, заедно със службите за сигурност и приходните агенции да могат да се разкрият всички финансови, имуществени измами, закононарушения, да станат достояния на обществото и да се предадат там, където им е мястото - да се повдигат обвинения, но с годни доказателства“, каза Румен Радев.

Премиерът похвали МВР за проведените успешни акции срещу разпространението на наркотици, но отбеляза, че има области, в които няма реализации. По думите му проблемът съществува в цялата страна.

„Очаквам да бъдете още по-решителни, активни и непреклонни, за да опазим децата на България“, каза Радев.

Той посочи още, че ще бъдат положени усилия за увеличаване на капиталовите разходи на МВР и подобряване на условията, при които работят служителите. Посочи, че има места, където хората работят в мизерни условия, и ще бъдат положени усилия това да се промени.

В Националното съвещание участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, председателят на ДАНС и и.ф. главният прокурор Ваня Стефанова. Сред основните тема беше и подготовката и осигуряването на необходимите условия за провеждането на президентските избори.







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