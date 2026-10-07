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Годишнина без заложници: Израел почете паметта на жертвите на атаката на Хамас

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Как се промени Близкият изток и има ли шанс за стабилност и мир?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Светът отбелязва 3 години от атаката на Хамас срещу Израел, при която загинаха 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. С възпоменания в различни точки на страната и минута мълчание Израел почете паметта на загиналите.

Атаката отключи процеси и кризи в Близкия изток, за които решение като, че ли не може да се намери. 3 години по-късно Газа остава в руини, а Израел изгуби голяма част от подкрепата на световната сцена.

Близкият изток е потънал във война с Иран и регионът е в състояние на перманентна нестабилност. Какъв е прочитът три години след атаката?

Тоня Димитрова разговаря с Мирослав Зафиров - бивш съветник в мисията на ООН за Близкия изток.

Цялото интервю с Мирослав Зафиров може да гледате в четвъртък, 8 октомври, в сутрешния блок "Денят започва".

6 часа и 29 минути - израелците никога няма да забравят този миг. В един от кибуците до границата с Газа - Кфар Аза, израелският флаг е спуснат наполовина.

На мемориала, където беше фестивалът "Нова", цари мълчание в 6 часа и 29 минути. Сълзите текат три години по-късно, но това е първата годишнина за Израел, на която в Газа няма нито един заложник.

В последните три години Израел поведе война на 360 градуса - от Газа към Ливан, Ирак и Сирия и най-важната битка тази с Иран и светът замени съчувствието към Израел с пропалестински протести и ръст на антисемитизма.

7 октомври преди три години отключи процеси в Близкия изток, които променят безвъзвратно региона, казва Мирослав Зафиров. Тогава той беше старши съветник в мисията на ООН в Близкия изток.

Мирослав Зафиров, съветник на ген. директор на Дипломатическата академия на ОАЕ и ст. сътрудник на Атлантическия съвет в САЩ: "Това, което Израел постигна до момента, е едно тактическо надмощие над своите врагове, но това тактическо надмощие все още не е придобило своите стратегически измерения."

Но дългосрочната цел - за неутрализиране на враговете остава непостижима.

Мирослав Зафиров, съветник на ген. директор на Дипломатическата академия на ОАЕ и ст. сътрудник на Атлантическия съвет в САЩ: "Хамас продължава да контролира 40% от територията на Ивицата Газа, в които живеят 99% от населението, което населява Газа, т.е. Хамас продължава да стои на краката си почти в състояние на нокаут. Да, можем да заключим, че Хизбула не е в състояние да отправи най-малкото военно предизвикателство по отношение на Израел, но не забравяйте, че Хизбула е един от ключовите фактори на ливанската политическа сцена."

Три години след атаката на Хамас - Газа не е във фокуса на общественото мнение, Бордът на мира, създаден от Доналд Тръмп тепърва предстои да покаже реални резултати за палестинците в ивицата. Сега светът гледа към най-сериозната война - Иран, която трябваше да свърши за седмици.

Мирослав Зафиров, съветник на ген. директор на Дипломатическата академия на ОАЕ и ст. сътрудник на Атлантическия съвет в САЩ: "Както се оказа стратегическата дълбочина на Иран и способността на иранския режим да устои е нещо, което като че ли в Израел не се взе под внимание. От друга страна Иран като че ли надценява своето геостратегическо положение."

А как ще продължи войната в Иран със сигурност ще разберем едва след като минат парламентарните избори в Израел на 27 октомври и междинните в САЩ на 3-ти ноември. И на днешния ден - протести блокираха магистрали в Тел Авив, хората настояват за промяна и се бунтуват срещу правителството на Бенямин Нетаняху.

А в Персийския залив се преосмислят съюзи, осъзнава се междинното географско положение между Европа и Азия и вече се водят разговори как да се намали влиянието на Ормузкия проток, казва Мирослав Зафиров.

Мирослав Зафиров, съветник на ген. директор на Дипломатическата академия на ОАЕ и ст. сътрудник на Атлантическия съвет в САЩ: "В момента се намираме в една перманентна нестабилност.

- БНТ: Кое е нещото, което може да ни изкара от тази нестабилност и да се неутрализира и заплахата към Европа

- Връщането към традиционните форми на дипломация и на преговори."

#годишнина от атаките на Хамас #перспективи #Израел

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