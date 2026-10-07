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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Николай Денков след КСНС: Няма логика Украйна да стреля по собствените си кораби

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Снимка: БТА
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Декларацията или този текст не беше приет от четири партии - ДБ, ПП, ДПС и "Възраждане". Всъщност не е ясно дали е приет този текст, защото по вътрешните правила са необходими 3/4 от участниците и очаквам крайния вариант дали тези 3/4 са налице. Това гласуване има огромна тежест, защото по вътрешните правила, ако има 3/4 подкрепа този текст се приема за подкрепен от КСНС, ако няма 3/4, то остава добро намерение, след което всяка от страните естествено обяснява нейните аргументи. Това заяви Николай Денков от "Продължаваме Промяната" след края на заседанието на КСНС.

"Няма логика Украйна да стреля по собствените си кораби, с които тя превозва зърно от пристанищата в Румъния и Одеса. Така, че няма никаква логика в това. Това около което се обединихме е, че трябва, тук имаме съгласие, да се завърши това разследване и съответно тази информация да бъде извадена пред обществеността. Казах съвсем ясно, че няма логика някой да стреля по собствените си кораби, когато го интересува да може да си изнесе зърно и да си получи средствата. Всъщност това е и причината, поради която няма как да подкрепим този подход, при който непрекъснато се прехвърля проблема от болната глава на здравата. Това, което също стана дума по време на обсъждането е, че това, което е важно, е кой действително е реализирал атаката. Атаката може да стане и с украински дронове, ако те бъдат прехванати и се управляват от руските служби. Това е ставало. Аз искам да видя края от разследването", каза Денков.

#атаката с дронове срещу кораби в Черно море #Атака с дронове в черно море #"Продължаваме промяната" #Николай Денков #КСНС

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