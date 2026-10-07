Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия без доказателства

Не можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия без да имаме доказателства. Това е една хипотеза, а когато говорим за национална сигурност, ние не можем да работим с хипотези. Това каза премиерът Румен Радев пред журналисти след края на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност.

На въпрос чии са дроновете, атакували двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, Радев отговори, че ако се съди по характера на товара и посоката на движение на корабите, „резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия“.

Според Радев, България ще предложи, заедно с Турция, Румъния, с подкрепа от партньорите от САЩ да бъде изследван района на ударите, особено там, където се намира корабът "Ейбъл":

Румен Радев, министър-председател: "Който все още е на вода, който е ударен и по борда, и по надстройката за отломки, за да можем да кажем категорично по намерените отломки, ако наистина намерим такива, надявам се, дали тези дронове са били руски или украински. И също така имаме предложение след, разбира се, наше запитване от ЕМСА, абсолютно безвъзмездно да има изследване на отломките на потъналият кораб, така че да видим и там дали ще намерим останки и от дронове. Едва тогава можем да кажем какъв е дронът, кой осъществи атаката."

По време на съвета са получени доклади от министъра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало, каза още премиерът.

Ако се окаже, че дроновете са руски или украински, ние моментално ще изпратим нота до съответната страна и ще поискаме консултации със съответната страна, допълни Румен Радев.

Румен Радев, министър-председател: "Ще направим всичко възможно да установим точно какъв е бил дронът, така както направихме за дрона, който падна при Кардам. Забележете, ние казахме, че е паднал дрон на българска територия, без да казваме какъв е. Едва когато изследвахме останките, едва когато установихме с абсолютна сигурност чие производство е този дрон, тогава излязохме и обявихме кой е. От коя страна идва този дрон. Така че не очаквайте, че ние ще сменим подхода сега за корабите. Още веднъж ви казвам, когато говорим за такъв сериозен въпрос като национална сигурност, ние не можем да си позволим да работим с хипотези."

Румен Радев отново заяви, че няма непосредствена заплаха за страна ни.

Румен Радев, министър-председател: "Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха. За националната сигурност разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война, както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България, но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност на България."

Премиерът припомни, че корабът "Алфа Уатан" е потънал за по-малко от 3 минути.

Румен Радев, министър-председател: "Остава да гадаем какво е имало на борда на кораба, за да потъне толкова бързо. Направен е оглед със самолет Су-25, с хеликоптери "Кугър", със кораби на мястото на инцидента, така че вчера цял ден се провеждаше акция за спасяване."

Ние полагаме усилия и правим всичко възможно с бюджета, с който разполагаме, в рамките на Европейски съюз и НАТО да създадем една стена, която да дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни ситуации, допълни премиерът.