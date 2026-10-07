БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е...
Чете се за: 04:42 мин.
КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция...
Чете се за: 08:05 мин.
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от...
Чете се за: 03:30 мин.
Автобус катастрофира край село Асен
Чете се за: 01:00 мин.
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите...
Чете се за: 02:40 мин.
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална...
Чете се за: 02:17 мин.
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за сигурността в Черно море *** Съвещанието беше свикано след атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Енчо Керязов: Българските национали са обезпечени за участие на световното първенство по вдигане на тежести

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Тереза Мутафчиева
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Вдигане на тежести
Запази

Министърът на младежта и спорта поясни, че националният отбор на България ще участва на турнира в Китай, въпреки проблемите във федерацията.

енчо керязов българските национали обезпечени участие световното първенство вдигане тежести
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че българските национали по вдигане на тежести ще участват на световното първенство в Китай и коментира най-актуалните проблеми във федерацията.

"Вдигането на тежести е приоритет за нас. Даваме си сметка колко е важен за цялата спорта общност. Националните състезатели, на които предстоят големи състезания, като световно първенство и олимпийски игри, няма да бъдат намесвани в конфликтите на федерациите. Състезателите и клубовете са обезпечени финансово за световното първенство", сподели той в интервю за БНТ.

Преди ден стана ясно, че Българската федерация по вдигане на тежести обяви фалит по-малко от месец преди световното първенство в Нинбо. Стефан Ботев, който е продължава да бъде вписан в Търговския регистър като президент на централата, е подал молба до Софийския градски съд за обявяване в несъстоятелност.

"Министерството на младежта и спорта (ММС) ще се съобрази с решението на съда. Ако съдът обяви федерацията в несъстоятелност, ние ще й отнемем лиценза. Ще очакваме нова федерация с нов председател и нов Управителен съвет. Това анулира решението Асен Златев да поеме федерацията. Това е вече трети фалит на федерацията", допълни министърът.

Керязов поясни, че няма право да се меси в споровете на федерацията.

"Следим внимателно развитието във федерацията. Състезателите са без заплати, което е изключително тежко. Провел съм среща с председателите на федерацията, клубове и състезатели. ММС не може да се меси в работата на федерацията. Министерството не може да заема страна в споровете на федерациите", добави той.

ММС подготвя нов закон за физическо възпитание и спорта.

"Надявам се тези конфликти да изчезнат. Хора, довели федерацията до фалит, нямат право да учреждават нова федерация. Надяваме се след седмица да законът да бъде представен пред обществено обсъждане. Важно е законът да бъде работещ", завърши Керязов.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Ангел Русев: Какъв е планът за подготовката за световното първенство в Китай
Ангел Русев: Какъв е планът за подготовката за световното първенство в Китай
Националът по вдигане на тежести алармира, че до началото на...
Чете се за: 02:55 мин.
# Енчо Керязов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
1
Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в зоната на атакуваните кораби край България
2
Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в...
Затоплянето продължава – очакват ни температури между 23° и 28°
3
Затоплянето продължава – очакват ни температури между 23°...
Говорителят на Кая Калас за БНТ: Приветстваме работата на българските и румънските власти
4
Говорителят на Кая Калас за БНТ: Приветстваме работата на...
България излезе от летаргията в Лигата на нациите
5
България излезе от летаргията в Лигата на нациите
Спасителна операция: Продължава издирването на екипажа на кораба „Алфа Уатан“
6
Спасителна операция: Продължава издирването на екипажа на кораба...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Видео

Спортни новини 07.10.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 07.10.2026 г., 12:25 ч.
Близки, приятели, фенове и легенди на Ботев Пловдив се сбогуваха с Илиян Филипов Близки, приятели, фенове и легенди на Ботев Пловдив се сбогуваха с Илиян Филипов
Чете се за: 01:27 мин.
Очаквайте: Стефан Колев в предаването "Зала на славата" Очаквайте: Стефан Колев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:45 мин.
БНТ 3 ще излъчи Маратона на София БНТ 3 ще излъчи Маратона на София
Чете се за: 00:22 мин.
Краят на една епоха: Лионел Меси изигра последната си среща за Аржентина Краят на една епоха: Лионел Меси изигра последната си среща за Аржентина
Чете се за: 02:52 мин.
Кристиян Балов: Не трябва да вдигаме главите Кристиян Балов: Не трябва да вдигаме главите
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за сигурността в Черно море
КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за...
Чете се за: 08:05 мин.
У нас
Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия без доказателства Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия без доказателства
Чете се за: 04:42 мин.
Политика
Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР) Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Спасителната акция в Черно море: Прекратиха издирването на екипажа от кораба “Алфа Уатан” Спасителната акция в Черно море: Прекратиха издирването на екипажа от кораба “Алфа Уатан”
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Годишнина без заложници: Израел почете паметта на жертвите на...
Чете се за: 05:27 мин.
По света
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите в Черно море
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Масирана руска атака срещу Украйна: Какви чужди компоненти има в...
Чете се за: 03:17 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ