Спасителната акция в Черно море: Прекратиха издирването на екипажа от кораба “Алфа Уатан”

Кадри от спасителната акция на ударените с дронове търговски кораби в Черно море. Днес акцията по издирване на оцелели моряци от кораба “Алфа Уатан” беше прекратена. Експерти потвърдиха, че след удара плавателният съд е потънал за 3 минути.

Състоянието на индийския механик от "Ейбъл" остава тежко, без промяна, той е настанен във Военномедицинска академия във Варна. Днес стана ясно, че и "Ейбъл" най-вероятно също ще потъне. Огледът е показал, че той е наклонен към кърмата си, машинното отделение е почти наводнено и намокряне на товара от зърно ще ускори потъването му. Все още не се знае какво е превозвал другият кораб "Алфа Уатан". Според експерти, ще бъде много трудно да се установи, защото често се декларира една стока, а на борда се пренася друго.

Кадри от първите минути на спасителната операция показват как моряците от кораба ABLE се качват на борда на притеклия се на помощ български пътнически кораб "Диоскурсия". Благодарение на бързите и адекватни действия на капитан Анатоли Златаров и екипажа му всички 18 души са спасени. На кадрите се вижда горящият "Ейбъл", след като е ударен от дрон. Корабът "Алфа Уатан" вече е потънал. Издирването на екипажа му е прекратено в 17 часа вчера.

Румен Николов, МСКЦ: “Няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и плавателни съдове, които търпят бедствие. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.”

По информация на българските власти на борда на потъналия кораб е имало 12 моряци от Сирия. Няма следи от оцелели.

Румен Николов, МСКЦ: “Събитието се е случило през нощта, когато най-вероятно на кораба е имало буден един или двама, останалите са били в помещенията под водолинията. Ударът с дрона е бил изключително мощен, в резултат на което корабът е потънал почти мигновено, така че базата на анализа е, че не могат да останат живи хора.”

Направено е всичко възможно моряците от втория поразен кораб да бъдат спасени и транспортирани до Варна.

флотилен адмирал Ваньо Мусински, зам.-командир на ВМС: "Корабът, който ги беше спасил “Диоскурия” тръгна насреща, лодката отиде и в много кратък срок успя да ги докара. Единият доколкото разбирам от лекарите е със сериозни поражения и беше критично за него да попадне в болница по най-бързия начин."

Според Христо Раев – адвокат по морско право, страната ни трябва да предприеме незабавни мерки срещу нападенията на търговски кораби.

Христо Раев – адвокат по морско право: "Българската държава, разбира се, на основата на това, че има участие в такъв голям съюз като НАТО, трябва да потърси помощ съвместно с другите черноморски държави. Виждате, че това не са само икономически загуби, има и човешки жертви."

снимки: БТА

Според "Морска администрация", наличието на малко петно от нефтопродукти след атаките на корабите няма да окаже екологично въздействие.

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