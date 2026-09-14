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Ангел Русев: Какъв е планът за подготовката за световното първенство в Китай

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Спорт
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Националът по вдигане на тежести алармира, че до началото на турнира остава месец и половина, а план за подготовка няма.

ангел русев шести световното вдигане тежести богота
Снимка: БГНЕС
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По-малко от два месеца преди световното първенство в Китай липсата на средства за подготовка и лагери застрашава представянето на националните ни щангисти. За проблема алармира шесткратният европейски шампион Ангел Русев.

Тревожната информация за липсата на средства за подготовка шесткратният европейски първенец публикува в социалните мрежи, задавайки и конкретни въпроси.

Публикацията на Ангел Русев:

Уважаеми господа,

На първо място искам да благодаря на Министерството на младежта и спорта за оказаната подкрепа и съдействие, благодарение на които успяхме да участваме по-рано тази година на Европейското първенство в Грузия.

В момента обаче като състезател взех решение да задам един важен въпрос.

До Световното първенство в Китай остава около месец и половина. Няма лагери, няма яснота за средства и подготовката ни е поставена в много трудна ситуация.

Повечето от нас не сме само състезатели — имаме деца, семейства и разходи. Как се очаква да се подготвяме на най-високо ниво и едновременно с това да осигуряваме семействата си, когато няма необходимата финансова подкрепа и условия за подготовка?

Беше казано, че състезателите, които се подготвят за големи първенства и квалификационни състезания за Олимпийските игри, са приоритет.

Затова питам: какъв е планът оттук нататък и кога ще има конкретни действия?

Не задавам този въпрос, за да създавам конфликт. Задавам го като състезател, който иска да тренира, да се подготви и да представи България достойно.

Времето изтича. Нуждаем се не само от думи, а от конкретна подкрепа и решение.

Благодаря на Министерството за това, което вече направи за нас. Надявам се, че и сега ще намерим решение, защото за нас всеки ден е важен.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че е наясно с проблема и се ангажира с разрешаването му.

"В момента отново има обжалване и новият президент не може да се влезе в изпълнение на длъжността. Очаквам от г-н Асен Златев, бяхме на среща в Министерството на младежта и спорта, да изпратят състезателите, имената, които искат да участват на Световното първенство в Китай. Министерството на младежта и спорта е готово да финансира тези състезатели. За съжаление, такова е състоянието във вдигането на тежести и това е повече от 10 години", заяви той.

Вижте целия обект във видеото.

#Ангел Русев

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