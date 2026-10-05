"Фокус върху пътя": Пътна полиция с мерки заради международната кампания на ROADPOL

Пътна полиция с акция в цялата страна. Поводът е началото на международната кампания на ROADPOL "Фокус върху пътя". Тя е насочена към разсеяното шофиране.

гл. инспектор Лъчезар Близнаков, "Пътна полиция" към ГДНП: "Това са много важни нарушения. Отчитаме доста подценяване на използването на обезопасителни системи. Отново обръщаме внимание, че всички водачи трябва да знаят, че неизползването на колан от пътниците също ги подлага на санкция. Когато установим пътници, дори и на задните седалки, имаме такова задължение – да поставяме обезопасителни колани. Съответно наказанията са както към пътниците, така и към водача. Успоредно с това."

снимки: БГНЕС

Целта на кампанията е намаляване на катастрофите, причинени от липса на концентрация, което е един от водещите фактори за тежки инциденти в Европа. Полицейските екипи ще следят за нарушения, които отклоняват вниманието на водачите, включително използването на мобилни телефони по време на движение.