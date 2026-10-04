Приближен до Додик е най-вероятният нов стар президент на Република Сръбска

Босна и Херцеговина гласува за нова власт
Първите предварителни резултати от изборите в Босна и Херцеговина показват, че изпълняващият длъжността президент на Република Сръбска Саво Минич остава на поста, овакантен от отстранения Милорад Додик.
Двамата са от една и съща партия, а Минич е известен като особено близък до Додик.
За втори мандат като представител на сърбите в тричленното председателство се класира и Желка Цвиянович, също от партията на отстранения президент.
Страната гласува днес и за долната камара на общодържавния парламент и за отделните парламенти на Република Сръбска и Мюсюлманско-хърватската федерация.