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ЗАПАЗЕНИ

Ще стане ли България част от железниците на бъдещето?

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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По света
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Снимка: Архив/БГНЕС
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Да пътуваме с един и същи влак през цяла Европа, без да сменяме машината и без ограничения заради различните железопътни системи. Това е една от целите на проекта на Europe’s Rail- европейското партньорство за научни изследвания и иновации в ЖП транспорта с активно българско участие.

Демонстрация на проекта гледаме в реално време в рамките на европейските дни на свързаността в Брюксел. Представя ни го комуникационният мениджър на разработката Боряна Тазгетарска, която работи съвместно с колеги от Индия, Африка, Германия и Англия.

Това, което изглежда като компютърен модел, всъщност е дигитално копие на реална железопътна инфраструктура. Управлението се извършва от Брюксел, а резултатът се вижда на истинска гара в Чехия.

Боряна Тазгетарска, комуникационен мениджър: „Europe’s Rail като проект се занимава с това да стандартизира всички страни, за да може един ден с един и същи влак да пътуваме в цяла Европа свободно, без да имаме някакви ограничения и без да сменяме влакове или да купуваме други билети."

Технологията в случая пресъздава стрелкова машина на гара Детенице, близо до Прага.

„Този уред е един така наречен дигитален близнак или digital twin. Ние сме свързани директно с една гара в Чехия. Когато задействаме тук, в реално време се променят релсите на гарата в Чехия."

Уредът тежи 400 килограма, а зад демонстрацията стои идеята за по-интелигентна и свързана европейска железница с обмен на информация между отделните системи.

Според Боряна, подобни проекти дават възможност на България за привличане на сериозно европейско финансиране, но към момента липсват нужната експертиза и проектна готовност. Затова екипът й е започнал да търси контакти у нас за съвместна работа.

„За да може също така България в статистиката да се вдигне малко по-нагоре като страна, която също усвоява европейски средства за българските железници, защото те наистина са в едно окаяно състояние, за съжаление.“

И докато в Брюксел железниците на бъдещето вече се тестват в реално време, България има шанс да бъде част от него.

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