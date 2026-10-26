Египет подписа предварително споразумение за финансиране на соларен проект за 650 млн. долара

Египет подписа предварително споразумение за финансиране с норвежката компания „Скатек“ (Scatec) и три международни финансови институции за проект за слънчева енергия на стойност 650 млн. долара в южната провинция Кена, съобщи египетското правителство, цитирано от Ройтерс.

Проектът „Дандара“ в град Нагаа Хамади ще има производствен капацитет от 1 гигават и батерии за съхранение на електроенергия с капацитет 200 мегаватчаса, съобщи правителството.

Във финансирането участват Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Африканската банка за развитие. Националната банка на Египет ще придобие дял в дружеството, създадено за реализацията на проекта.

Проектът ще бъде изграден на два етапа, като всеки от тях ще добави по 500 мегавата соларна мощност и по 100 мегаватчаса капацитет за съхранение на електроенергия.

Египет разширява проектите си за възобновяема енергия, за да намали разходите за внос на природен газ. Страната си е поставила за цел до 2030 г. възобновяемите източници да осигуряват 42% от производството на електроенергия.