Международна конференция за цифрово опазване на културното наследство се проведе в България

Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките проведе Шестнадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“, съобщиха от пресцентъра на Академията.

Събитието се състоя от 24 до 27 септември в Бургас под патронажа на ЮНЕСКО и Община Бургас и с подкрепата на Фонда „Научни изследвания“. На конференцията бяха представени научни и научно-приложни разработки, иновации и проекти в областта на цифровото документиране, архивиране, представяне и запазване на материалното и нематериалното културно и научно наследство.

Във форума участваха учени от България, САЩ, Германия, Испания, Нидерландия, Франция, Италия, Гърция, Турция, Сърбия, Румъния и други държави. Специален акцент тази година беше поставен върху интеграцията на технологиите на изкуствения интелект с цифровизираното национално културно и научно наследство, както и върху устойчивите политики за цифрово съхранение, опазване и отворен достъп.

Конференцията беше открита на 24 септември в Културния център „Морско казино“ в Бургас от проф. Петър Станчев от Института по математика и информатика при БАН. Поздравителни адреси отправиха генералният секретар на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО Евгения Иванова, директорът на Института по математика и информатика при БАН чл.-кор. Петър Бойваленков, председателят на Общото събрание на БАН проф. д-р Васил Киров, ректорът на Бургаския свободен университет проф. д-р Милен Балтов и директорът на общинското предприятие „Туризъм“ доц. д-р Радовеста Стюарт. Специален гост на закриването беше ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Елиза Стефанова.

Снимки: БТА

От БАН казаха още, в рамките на събитието доклади по покана изнесоха международни специалисти, сред които д-р Бану Р. Неупане от ЮНЕСКО, проф. д-р Даниел Ариас Аранда от Университета в Гранада, зам.-директорът на университетската библиотека на Свободния университет в Амстердам Йоери Бот, директорът на библиотеката на Технологичния институт в Измир Гюлтекин Гърдал и директорът на Университетската библиотека на Софийския университет доц. д-р Биляна Яврукова. Представените научни изследвания и резултати бяха публикувани в реферирано и индексирано в Scopus издание с отворен достъп.