Излизане извън правомощията и застъпване на политически тези - Гълъб Донев разкритикува изявление на управителя на БНБ

Като излизане извън правомощията и застъпване на политически тези определи финансовият министър Гълъб Донев изявлението на управителя на БНБ срещу въвеждането на данък "свръхпечалба" за банките.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Това е, според мен, излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ. Особено финалът на неговото изказване навежда на размисли в друга посока, които са неправилни по отношение на управителя, който и да е той, на БНБ. Точно защото не трябва да е политическо, не трябва да застъпва политически тези. А той това прави."

Според Донев, след като кабинетът е качил за обществено обсъждане предложенията за промени в данъчните закони в сряда, в събота една от водещите международни институции - „Фич“, е повишила кредитния рейтинг на България.

Финансовият министър подчерта, че свръхпечалбата, доколкото тя ще бъде обложена, е положителен сигнал, а нейният размер е няколкостотин.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Нормално ли е това? Нормално ли е тази свръхпечалба да бъде изнесена извън България, да не бъде реинвестирана в България, да не бъде подпомогнат българският бизнес, да не бъде подпомогнат българският фиск и всичко останало, което влече след себе си?"

Гълъб Донев допълни, че кабинетът ще прави реформа в разходната част на бюджета, не само в приходната.