Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на новия сезон на „Под прикритие“

След 10 години пауза най-гледаният сериал у нас – „Под прикритие“, се завръща с най-мащабния шести сезон по БНТ. Любими герои и нови лица ще видим още в премиерния епизод на 10 октомври от 22.00 часа в ефира на обществената телевизия. За най-големите фенове ще има две предпремиери. Интересът към продължението на поредицата е огромен, като местата за предпремиерната прожекция на 5 октомври в НДК бяха изкупени за по-малко от два дни. Почти са изчерпани и местата за 6 октомври.

Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата към новия сезон на „Под прикритие“ в предаването "Денят започва".

"Всички са под прикритие и се крият най-вече от себе си", посочи Бахаров.

Той отново влиза в образа на Иво Андонов, а Вергов е сред новите лица в сериала.

Екшънът остава запазена марка на продукцията, но именно той поставя екипа пред изпитания.

„Момчешка работа – коли, стрелби. Но трябва да стане за много кратко време, трябва да изглежда добре, а имаме много малко време. Логистични са проблемите“, разказа Захари Бахаров.

Новият сезон ще върне зрителите и назад във времето – към първите стъпки на Иво Андонов в престъпния свят.

„Има едно намигване в сериала, едно леко препращане назад. Иво Андонов там е съвсем новобранец. Това са първите му срещи с тази група хора, така че е по-тихичък и повече наблюдава“, разкри Бахаров.

Юлиан Вергов влиза в историята като успешен бизнесмен, любящ съпруг и баща, който се оказва в конфликт с мафията.

„Те искат да му го вземат, а той не им го дава“, обобщи с усмивка Вергов.

Героят му има и някои по-неочаквани особености – собствен стил и необичаен домашен любимец - костенурка.

„Костенурката не е костенурка, каквато вие си представяте. Огромна костенурка“, разказа актьорът.

Въпреки очакванията към завръщането на един от най-разпознаваемите български сериали, Бахаров предпочита да не натоварва новия сезон с прекалено големи заявки.

„Надявам се да доставим на хората още от същото. Те това искат и това би било съвсем достатъчно. Това е просто телевизионен сериал – пускаш, след един час го гасиш и животът си продължава. Няма да оправи цената на дизела, той е за забавление.“

А за репликите на Иво Андонов, които продължават да се помнят години след първите сезони, Бахаров отдава успеха на общата работа между сценаристи и актьори:

„Има и мои реплики, има и на сценаристите. Една добра колаборация. Хубав текст, скопосани артисти – горе-долу това е. Никога не е късно да се изложиш", отбеляза Захари Бахаров.

А зад сериозните образи и екшъна на екрана остават много забавни моменти от снимачната площадка. Вергов разказа за сцена, заснета на път, който не е бил отцепен за движението.

„Става страшна пукотевица и касапница. Преди това се вадят едни пистолети и докато ние ги вадим, хората минават с колите и се чудят какво става. Беше доста забавно“, спомни си той.

Повече от десетилетие след последните епизоди Захари Бахаров определя „Под прикритие“ като важен период както в професионалния, така и в личния си път.

„За мен „Под прикритие“ беше важен и в живота ми, и в работата ми, защото след това нещата се промениха. Остана едно усещане, че можеше да се довърши по-добре, да приключи по-така. Сега се надявам да го направим – да го завършим като хората“, каза Бахаров.

А дали това наистина ще бъде краят, актьорът остави отворен въпрос.

„Имаме идея как да го завършим, но за това съвсем нищо не мога да кажа“, допълни той.

Вижте целия разговор във видеото.