С червен килим и специална прожекция: "Под прикритие 6" се завръща с премиера в НДК и в ефира на БНТ през октомври

Десет години след излъчването на последния епизод на сериала на БНТ, превърнал се в една от най-успешно разпространяваните български телевизионни продукции в чужбина, „Под прикритие“ се завръща в ефира на обществената телевизия. От октомври зрителите ще могат да проследят дългоочаквания шести сезон на култовата криминална поредица по БНТ 1.

Официалната премиера за феновете на „Под прикритие 6“ включва червен килим и прожекция на първи епизод на сериала. Тя ще е на 5 октомври 2026 г., понеделник, от 19:30 ч. в Зала 1 на НДК. Билетите са в продажба от днес на касите на Националния дворец на културата, а от понеделник (21 септември) и онлайн. Това обяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова по време на гостуването си в специалния брой 1000 на предаването „Денят започва с Георги Любенов“ днес, където разказа още за новия програмен сезон на БНТ, Евровизия и подготовката на предстоящите парламентарни избори. Тя разкри и кога зрителите на обществената телевизия могат да гледат сериала в ефира на БНТ 1 - 10 октомври, събота, от 22:00 ч.

„Под прикритие“ е най-гледаният български сериал, а шести сезон е най-мащабния проект от всички снимани до сега. Интересът към него е много голям, получихме безброй писма и обаждания от фенове. Затова заедно с копородуцентите ни от Falconwing Studio, решихме да направим премиера за фенове на сериала в Зала 1 на НДК, на които сме благодарни за партньорството“, разказа генералният директор на обществената телевизия.

„През новия програмен сезон се очакват още много нови неща – в неделя стартира предаването „Пулсът на парите“ с водещ Биляна Гавазова, предстои здравното предаване „Проект живот“ с водещ Цвета Макгрегър.За филмовите фенове предстоят още проекти от филмопроизводството на БНТ – подготвят се историческият сериал „Огън в зениците“, „Летище“, два ситкома и още няколко нови филма. Очаква ги и пакет от над 60 чуждестранни филма с впечатляващи заглавия и актьорски състав, носители на редица награди, като „Оскар“, „Златва мечка“, „Златна палма“ и др., а повечето от тях са съвсем нови – от периода 2023-2025.“

В ефира на празничното предаване беше излъчен ексклузивно и официалният тийзър на „Под прикритие 6”, който може да гледате ТУК, а всичко актуално около сериала следете на официалната му Facebook страница.

„БНТ е най-големият продуцент на телевизионни филми и сериали у нас“, припомни генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

„Най-много енергия съм дал на сериала „Под прикритие “, споделя режисьорът на хитовата криминална поредица Виктор Божинов.

„Десет години след последния епизод очакването към новия сезон е още по-голямо, а това е голяма отговорност. Новото в този сезон е различният начин на разказване на историята. Ще видим оцелелите герои от предишните сезони, но ще върнем на екрана и други познати персонажи, които вече не са част от хода на историята. Всеки от любимите герои ще се появи по един или друг начин, а новите лица ще изненадат и очароват зрителите.“

Новият сезон на сериала „Под прикритие“ включва 12 епизода и ще събере отново част от емблематичните герои, превърнали сериала в култов за няколко поколения зрители. На екран се завръщат Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев, Йоанна Темелкова и други. Към актьорския състав се присъединяват и нови ключови персонажи, сред които са Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова.

От премиерата си през 2011 г., продуцираният от БНТ „Под прикритие“ се утвърди като един от най-емблематичните и успешни български сериали, превърнал се в телевизионен феномен с международно признание и излъчван в десетки държави по света. След пет успешни сезона историята продължава с дългоочаквания шести сезон.

„Под прикритие 6“ се реализира в копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Заедно с БНТ, изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова. Делегиран продуцент от БНТ е Миладин Гергов. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на сериала.

Билети за премиерата на „Под прикритие 6“ са налични на касите на НДК от днес (19 септември, събота), а онлайн ще бъдат пуснати в понеделник (21 септември) ТУК.

Официалната премиера на „Под прикритие 6“ се реализира в партньорство с Националния дворец на културата.

„Под прикритие 6“ е част от филмопроизводството на БНТ – най-големият продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.