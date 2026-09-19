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Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?

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 Шестият сезон събира познати герои и нови звездни имена

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Ясна е датата на премиерата в ефира на шестия сезон на хитовия сериал на БНТ „Под прикритие“. Сериалът тръгва на 10 октомври, събота, в 22.00 ч.

В шестия сезон зрителите ще се срещнат отново с познатите герои, а към тях ще се присъединят и нови лица. Още при старта на снимките екипът даде заявка, че новият сезон ще бъде по-зрелищен и мащабен от всякога.

Наред с Юлиан Вергов, още звездни имена се присъединяват към актьорския състав в шестия сезон на „Под прикритие“. Павел Иванов, Радина Кърджилова, Климентина Фърцова и Велина Георгиева са сред новите попълнения, чиито атрактивни персонажи добавят още по-голяма интрига и динамика към добре познатия свят на емблематичния криминален сериал.

Почитателите на сериала ще видят завръщането на култови герои като Иво Андонов – в ролята е Захари Бахаров, Росен Гацов - Куката – в ролята е Мариан Вълев, Тишо - Големия Близнак – в ролята е Кирил Ефремов. Актрисата Йоанна Темелкова продължава историята на Ния, дъщерята на Петър Туджаров - Джаро – в ролята е Михаил Билалов.

Изпълнителен продуцент на шести сезон е Магърдич Халваджиян, креативен продуцент и сценарист е Димитър Митовски, режисьор – Виктор Божинов. Сценаристи са Ваня Николова, Борислав Захариев и Слави Ангелов, а оператори – Георги Гвоздев, Радослав Гочев и Мартин Чичов.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България. „Под прикритие 6“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия.

#шести сезон #"Под прикритие 6" #хитов сериал #„Под прикритие” #БНТ

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