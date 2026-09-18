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За първи път от векове учените откриха нов вид котки

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В Боливия една малка дива котка беше призната за досега неизвестен вид

ebu първи път векове учените откриха нов вид котки
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Tова е първият случай от повече от век насам, в който нов вид от съвременните котки официално получи име и научно описание.

За това съобщава Ройтерс.

Местните общности наричат тази котка „Тилкайо“. Тя принадлежи към групата на тигровите котки, разпространени в значителна част от Южна Америка. Според изследователите животното е било открито в гъстите гори на Боливия – дължината на котката е около 46 см, а теглото ѝ – 1,4 кг, което я прави по-малка от средностатистическата домашна котка.

Изследователите потвърдиха въз основа на генетични данни, че това е нов вид, и му дадоха научното наименование Leopardus tilcayo.

Засега не се знае много за биологията и начина на живот на тази котка.

Екип от учени анализира ДНК-то на 38 котки, от които са взети проби в няколко държави от Южна Америка. Изследването показа, че всъщност тигровите котки, към които принадлежи и Тилкайо, се състоят от пет генетично различни вида.

„Никога не сме очаквали, че тази боливийска тигрова котка ще се окаже отделен вид, и никой досега не е предполагал, че това е друго животно, подвид или нещо подобно“, каза един от водещите автори на изследването Йонас Лескроарт от Университета в Антверпен, Белгия.

Генетичният анализ показа, че еволюционната линия на Тилкайо се е отделила от останалите тигрови котки преди около 1,4 милиона години.

Статия, написана от Oleksandra Artasevich (Suspilne), първоначално публикувана на 18 септември 2026 г.

#нов вид котки #Боливия

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