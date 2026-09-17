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Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица

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Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица.

Според по-дългосрочните прогнози, след това максималните температури отново ще се повишат и ще бъдат по-високи от климатичните норми. През повечето дни до края на месец септември ще бъде слънчево, с вероятност за нови валежи около 26-и, както и с обичайните за това време от годината сутрешни мъгли.

И утре денят на много места в страната ще започне с мъгли или ниска слоеста облачност. Голяма ще остане и денонощната амплитуда при температурите.

Минималните в по-голямата част от страната ще бъдат от 9° до 14°, в София - около 11°, по Черноморието - между 13° и 18°, а максималните - между 25° и 31°, в София - около 27°, на морския бряг - от 24° до 26°.

Ще бъде слънчево, със слаб, по Черноморието - умерен източен вятър. И на морския бряг денят ще започне с мъгли, но през деня ще бъде слънчево. Температурата на морската вода е от 22° до 25°.

Много добри условия за туризъм и разходка в планините - предимно слънчево, със слаб до умерен североизточен, по високите части - северен вятър. Максималните температури по върховете ще бъдат от 10° на Мусала до 13° на Черни връх.

По-топло от обичайното ще бъде утре и навсякъде на Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево. Ще превалява в следобедните часове в северозападните райони.

Валежи ще има утре в Северна Европа, по-значителни в северните части на Великобритания, както и в Южна Норвегия. Изолирани следобедни превалявания се очакват и на Пиренеите, и на Апенините, но в по-голямата част от континента, която е под влиянието на обширен антициклон, ще бъде почти безоблачно.

У нас и в събота ще бъде слънчево, с вероятност да превали в планините от Западна България.

Слънчево ще остане в по-голямата част от страната и в неделя, със следобедни превалявания на места в западната половина.

Интензивни и значителни по-количество валежи се очакват в началото на новата седмица, в понеделник - главно в Западна и Централна Северна България, придружени и от гръмотевични бури, а в празничния вторник, 22-ри септември, когато предстои и съществено захлаждане на много места в цялата страна.

#проливни валежи #застудяване #прогноза за времето #новини в Метрото

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