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Слънчев четвъртък с прохладно утро

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Слънчев четвъртък с прохладно утро
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През нощта временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд.

В сутрешните часове на отделни места в низините и по поречията ще има намалена видимост.

Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°.

Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони и временно умерен източен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, на морския бряг между 23° и 26°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево.

Ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималната температура на височина на 2000 метра ще е около 12°.

Облачно и дъждовно ще е времето в много райони от Северна Европа, централноевропейските страни и в Северна Италия. Преди обяд над Франция и Германия облачността ще е значителна, но ще е без валежи, но след обяд от северозапад ще завали. Над Португалия и Източна Испания ще е предимно слънчево,

Предимно слънчево ще бъде и на Балканите.

У нас в петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, и в събота в планините в Западна България, на отделни места е възможно да превали. Температурите ще се повишат с градус-два.

В неделя в следобедните часове, на повече места в западната половина от страната ще превали и прегърми.

В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух, ще има и валежи от дъжд.

Временно интензивни, придружени от гръмотевици ще са в Западна и Централна Северна България. Повишава се вероятността на места да са значителни по количество.

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