СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един учебник по предмет?

Разнопосочни мнения на учители дали да има само един учебник по основните предмети - български език и литература, история и география. Темата повдигна вчера при откриване на новата учебна година премиерът Румен Радев като каза, че министърът на образованието се е ангажирал с реализирането ѝ.

Според част от учителите по-добре е да се избира от три учебника, според други - един учебник е възможен, но е важно, кой ще го напише.

Идеята да има само един учебник по български език и литература, по история и по география, който да бъде създаден от екип от най-добрите ни експерти, да бъде одобрен от всички и да възпитава учениците в националните ни ценности, не е нова за учителската общност.

И за пореден път поражда различни мнения и коментари.

В момента учителите избират от неограничен брой варианти.

Диян Стаматов, директор на 119-о СУ: "Ако говорим за един учебник и той е дигитален, да, би могло да се мисли в тази посока. Ако обаче той е хартиен, както в момента, според мен е много трудно да се борави само с един учебник. По никакъв начин това предложение няма да разреши никакъв образователен проблем."

Защото, казва Стаматов, не е важно колко са учебниците, а какво е написано в тях. Така че първо трябва да се коригират учебните програми.

Добавя, че ако учебникът е един, но дигитален, в него ще може да се надгражда, допълва и така ще се елиминират пропуските.

Венелина Николова смята, че вече сме имали добър вариант за броя учебници и той е три.

Венелина Николова, директор на 125-о СУ: " Мисля, че това беше най-оптималният вариант. В момента тези учебници са N на брой и смятам, че колегите се губят в това море от различни учебници и не можем да отсеем най-важното. Но вариант един учебник за мен не е удачен. Не бива да се връщаме толкова много назад във времето, когато наистина нямахме никакъв избор."

Венелина Николова подкрепя и мнението на Диян Стаманов, че преди да се мисли за какъвто и да е учебник, трябва да се променят учебните програми.

Дългогодишният учител по български език и литература Цеца Петрова си спомня, че подобно предложение за един учебник е имало през 2013 година, когато министър беше Анелия Клисарова.

Цеца Петрова, учител по български език и литература: " Не намирам за неоснователна тази идея, но се съмняваме, че ще може да бъде изпълнена перфектно, защото кой ще бъде този екип, който ще подготви този учебник, кои ще бъдат издателствата, които ще бъдат облагодетелствани да вземат парите от държавата, за да разпространят този учебник."

От издателство "Просвета" казват, че няма европейска държава с добра образователна система, която да има един учебник по предмет.

Мария Карабельова, изпълнителен директор на издателство "Просвета": "С това решение се отнема свободата на българския учител да избере най-добрия учебник според нуждите и възможностите на децата, с които работи. Един такъв модел създава и силен корупционен риск, защото всяка система, в която има едно решение, централизирано има такъв риск кой ще го създаде, кой ще го отпечата?"

Ако има един учебник и той е лош, кой ще носи отговорност, питат от издателството.

И добавят, че нов учебник се прави между 3 и 5 години.



