БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Посланикът на Република България в Обединените арабски...
Чете се за: 00:35 мин.
Борислав Сандов за обвинението по делото...
Чете се за: 02:37 мин.
Без синя и зелена зона на 22 септември в София
Чете се за: 00:15 мин.
МОН предлага нова роля за зам.-директора: Отговорност за...
Чете се за: 03:50 мин.
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото...
Чете се за: 01:37 мин.
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн....
Чете се за: 01:30 мин.
На първо четене: Парламентът прие нов механизъм за...
Чете се за: 03:45 мин.
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с...
Чете се за: 05:50 мин.
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по...
Чете се за: 03:27 мин.
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ЗДРАВЕЙ, УЧИЛИЩЕ!

СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един учебник по предмет?

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
Запази

За пореден път темата поражда различни мнения и коментари

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Разнопосочни мнения на учители дали да има само един учебник по основните предмети - български език и литература, история и география. Темата повдигна вчера при откриване на новата учебна година премиерът Румен Радев като каза, че министърът на образованието се е ангажирал с реализирането ѝ.

Според част от учителите по-добре е да се избира от три учебника, според други - един учебник е възможен, но е важно, кой ще го напише.

Идеята да има само един учебник по български език и литература, по история и по география, който да бъде създаден от екип от най-добрите ни експерти, да бъде одобрен от всички и да възпитава учениците в националните ни ценности, не е нова за учителската общност.

И за пореден път поражда различни мнения и коментари.

В момента учителите избират от неограничен брой варианти.

Диян Стаматов, директор на 119-о СУ: "Ако говорим за един учебник и той е дигитален, да, би могло да се мисли в тази посока. Ако обаче той е хартиен, както в момента, според мен е много трудно да се борави само с един учебник. По никакъв начин това предложение няма да разреши никакъв образователен проблем."

Защото, казва Стаматов, не е важно колко са учебниците, а какво е написано в тях. Така че първо трябва да се коригират учебните програми.

Добавя, че ако учебникът е един, но дигитален, в него ще може да се надгражда, допълва и така ще се елиминират пропуските.

Венелина Николова смята, че вече сме имали добър вариант за броя учебници и той е три.

Венелина Николова, директор на 125-о СУ: " Мисля, че това беше най-оптималният вариант. В момента тези учебници са N на брой и смятам, че колегите се губят в това море от различни учебници и не можем да отсеем най-важното. Но вариант един учебник за мен не е удачен. Не бива да се връщаме толкова много назад във времето, когато наистина нямахме никакъв избор."

Венелина Николова подкрепя и мнението на Диян Стаманов, че преди да се мисли за какъвто и да е учебник, трябва да се променят учебните програми.

Дългогодишният учител по български език и литература Цеца Петрова си спомня, че подобно предложение за един учебник е имало през 2013 година, когато министър беше Анелия Клисарова.

Цеца Петрова, учител по български език и литература: " Не намирам за неоснователна тази идея, но се съмняваме, че ще може да бъде изпълнена перфектно, защото кой ще бъде този екип, който ще подготви този учебник, кои ще бъдат издателствата, които ще бъдат облагодетелствани да вземат парите от държавата, за да разпространят този учебник."

От издателство "Просвета" казват, че няма европейска държава с добра образователна система, която да има един учебник по предмет.

Мария Карабельова, изпълнителен директор на издателство "Просвета": "С това решение се отнема свободата на българския учител да избере най-добрия учебник според нуждите и възможностите на децата, с които работи. Един такъв модел създава и силен корупционен риск, защото всяка система, в която има едно решение, централизирано има такъв риск кой ще го създаде, кой ще го отпечата?"

Ако има един учебник и той е лош, кой ще носи отговорност, питат от издателството.

И добавят, че нов учебник се прави между 3 и 5 години.

#против #за #ученици

Водещи новини

Борислав Сандов пред БНТ: Няма как да се притеснявам за действия, които са изцяло в рамките на закона
Борислав Сандов пред БНТ: Няма как да се притеснявам за действия,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Посланикът на Република България в Обединените арабски емирства бе спешно извикан обратно в София Посланикът на Република България в Обединените арабски емирства бе спешно извикан обратно в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Държавата срещу скъпите горива: „Инфлационен чек“ от 50 евро за над 550 000 българи (ОБЗОР) Държавата срещу скъпите горива: „Инфлационен чек“ от 50 евро за над 550 000 българи (ОБЗОР)
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Снимката "Короната" на българския фотограф Радослав...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Парламентарен вот в Русия - какви са надеждите и опасенията на...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Внимание, фентанил: Деца от Пловдив чуха за опасностите от модерния...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
БНТ кани партиите, коалициите и инициативните комитети,...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ