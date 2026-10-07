Автобус катастрофира край село Асен

Девет души пострадаха, след като автобус се обърна извън пътя край павелбанското село Асен. Хората са пътували към работните си места в Казанлък, когато автобусът внезапно се е преобърнал.

Според част от пострадалите при катастрофата всичко се е случило много бързо - за секунди.

В момента на мястото се извършва оглед, който трябва да установи причините за инцидента.

Сигналът за пътното произшествие е получен в 14.08 часа днес, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Водачът на автобуса, мъж на 70 години, е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, което е отчело 0,12 промила.

На място е изпратен полицейски екип на Районното управление в Казанлък.

Движението в района се осъществява без затруднения.

Снимки: Иван Янев