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Започна Консултативният съвет за национална сигурност *** Темата е атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море
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Спортни новини 07.10.2026 г., 12:25 ч.
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12:25, 07.10.2026
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