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Патриарх Даниил с призив за единение - да бъдем едно във вярата и любовта

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
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Чете се за: 01:27 мин.
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Той е в Стара Загора за отбелязването на шест значими църковни годишнини

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Българският патриарх Даниил ще посети днес Стара Загора за първи път след избора си за глава на Българската православна църква. Поводът е кулминацията на тържествата, с които Старозагорската епархия отбелязва шест значими църковни годишнини. Сред тях са 155 години от учредяването на епархията и 10 години от интронизацията на Старозагорския митрополит Киприан.

В Стара Загора идвам с посление да вземем участие в радостта на епархията послучай толкова много бележити годишнини. Тук сме с толкова много събратя ерхиреи от Светия синод и от поместните православни църкви, да вземем участие в радостта на епархията и да се помолим за здравето, живота и Божията помощ в служението на негово високопреосвещенско старозагорския митрополит Киприан и благоденствието на жителите на епархията, заяви Патриарх Даниил.

В дни на разединение, посланието трябва да бъде единение, заяви той. И никой не е в състояние така да ни събере и така да имаме такова единство - само Господ Исус Христос.

Да бъдем едно във вярата и в любовта.

Патриарх Даниил завърши: Бог да пази България!

Вижте повече в прякото включване на Десислава Петкова

# патриарх Даниил

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