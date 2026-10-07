Марко Рубио в Гърция: На фокус са отбраната и енергетиката

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна в Атина.

Той ще се срещне с премиера Кириакос Мицотакис и външния министър на страната Йоргос Герапетритис и ще участва във форум за укрепване на сътрудничеството между Вашингтон и Атина.

Според Държавния департамент разговорите ще се съсредоточат върху сътрудничеството в областта на отбраната, както и върху енергийната и регионалната сигурност.

Пристигането на Рубио беше съпроводено от демонстрации на леви активисти. Следващата спирка от пътуването му е Португалия.