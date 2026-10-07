След провалената екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Осъдената на смърт в щата Тенеси Криста Пайк е в съзнание и говори. Тя продължава да получава спешна медицинска помощ в болницата, съобщиха адвокатите ѝ.

50-годишната Пайк оцеля след опит да бъде екзекутирана с две смъртоносни инжекции. Съобщението на адвокатите ѝ е първият знак, че състоянието ѝ се е подобрило, след като миналата седмица тя беше откарана в болница в безсъзнание, но все още дишаща.

Заради провалената екзекуция шефът на затворите в Тенеси подаде оставка. Спряно беше и изпълнението на всички смъртни присъди в щата до края на годината.

Пайк е осъдена за побой, измъчване и убийство на 19-годишната ѝ приятелка през 1996 г.