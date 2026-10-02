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След неуспешния опит за екзекуция: Осъдената на смърт Криста Пайк е в критично състояние

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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След неуспешния опит за екзекуция: Осъдената на смърт Криста Пайк е в критично състояние
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Осъдената на смърт и оцеляла след опита за изпълнение на присъдата Криста Пайк е в критично състояние, но е жива, заяви един от адвокатите ѝ.

50-годишната жена е в интензивно отделение в болница, след като ѝ бяха поставени две инжекции фенобарбитал. По протокол така в Тенеси се изпълняват смъртни присъди. Щатът е сред 20-те, в които все още има такива присъди.

След неуспешния опит за екзекуция губернаторът на Тенеси нареди спиране на изпълнението на смъртни присъди до края на годината, както и пълно разследване на случилото се. Криста Пайк беше осъдена през 1996 г. за побой, измъчване и убийство на 19-годишно момиче. ООН призова властите в щата Тенеси да не предприемат нов опит за екзекуция и отново се обяви за премахване на смъртното наказание.

#Криста Пайк #САЩ #екзекуция

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