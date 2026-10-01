Номинираният за нов посланик на САЩ у нас: Сенатът изслуша Дъглас Холдър

Комитетът по външни отношения на Сената на САЩ изслуша номинирания през юни за нов посланик у нас Дъг Холдър. В изслушването бившият член на Камарата на представителите на Флорида заяви, че ако бъде утвърден, ще работи за разширяване на възможностите за сътрудничество между България и САЩ с приоритет върху стимулирането на икономическите връзки и укрепването на партньорството в отбраната.

Холдър открои като приоритетни за развитие секторите на енергетиката, изкуствения интелект и критичните суровини. На въпрос на сенатора от Демократическата партия Джийн Шахийн относно заявеното от премиера Румен Радев намерение за намаляване на помощта за Украйна той каза, че смята да говори с правителството за важността на продължаването на тази помощ. Холдър похвали България за увеличаването на разходите ѝ за отбрана – ключово настояване на администрацията на Доналд Тръмп за всички страни членки на НАТО.