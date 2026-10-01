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Номинираният за нов посланик на САЩ у нас: Сенатът изслуша Дъглас Холдър

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Номинираният за нов посланик на САЩ у нас: Сенатът изслуша Дъглас Холдър
Снимка: Снимката е илюстративна
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Комитетът по външни отношения на Сената на САЩ изслуша номинирания през юни за нов посланик у нас Дъг Холдър. В изслушването бившият член на Камарата на представителите на Флорида заяви, че ако бъде утвърден, ще работи за разширяване на възможностите за сътрудничество между България и САЩ с приоритет върху стимулирането на икономическите връзки и укрепването на партньорството в отбраната.

Холдър открои като приоритетни за развитие секторите на енергетиката, изкуствения интелект и критичните суровини. На въпрос на сенатора от Демократическата партия Джийн Шахийн относно заявеното от премиера Румен Радев намерение за намаляване на помощта за Украйна той каза, че смята да говори с правителството за важността на продължаването на тази помощ. Холдър похвали България за увеличаването на разходите ѝ за отбрана – ключово настояване на администрацията на Доналд Тръмп за всички страни членки на НАТО.

Дъг Холдър: „Като членове на НАТО българите увеличиха усилията си за инвестиране на ресурси в колективната ни отбрана, като през 2025 година отделиха повече от 2 процента от БВП за целта. Разположена на Черно море, България е ключов съюзник за гарантиране на сигурността в региона.“

# Дъг Холдър #САЩ #България

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