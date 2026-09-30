БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов
Чете се за: 01:27 мин.
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с...
Чете се за: 02:27 мин.
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УБИЙСТВОТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПФК "БОТЕВ" ПЛОВДИВ

Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт, посочват от Съюза на международните превозвачи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Запази
Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт, посочват от Съюза на международните превозвачи
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Позиция на Съюза на международните превозвачи във връзка с убийството на Илиян Филипов

Съюзът на международните превозвачи изразява дълбока скръб и съпричастност във връзка с жестокото убийство на Илиян Филипов, съосновател на PIMK.

"Поднасяме най-искрените си съболезнования на неговото семейство, близки, колеги и приятели", посочват в позиция от организацията.

"Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт. Започвайки от малък бизнес, той изгради най-голямата транспортна компания в страната и допринесе съществено за утвърждаването на българския международен автомобилен превоз на европейско и световно ниво. С професионалния си път той доказа, че българският транспортен бизнес може да се конкурира равностойно с водещите компании на континента. Той беше предприемач с визия, мащаб и стратегическо мислене, който не се страхуваше да поема големи предизвикателства. Сред колегите си беше уважаван като сериозен бизнесмен и надежден партньор – човек, чиято дума имаше тежест и чиято работа остави трайна следа в сектора. Постигнатото от него е принос не само за една компания, а за развитието на българския транспортен бранш и на националната икономика като цяло.
Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за транспортния сектор и за обществото. Насилието няма и не може да има място нито в българския бизнес, нито в българското общество.
Настояваме компетентните институции да проведат бързо, пълно и безпристрастно разследване, да установят всички обстоятелства около престъплението и отговорните за него да понесат предвидената от закона отговорност.
Поклон пред паметта на Илиян Филипов!
Неговото име и приносът му ще останат част от историята на българския автомобилен транспорт", подчертават от Съюза на международните превозвачи

#Съюзът на международните превозвачи #Илиян Филипов #убийство #Пловдив

Водещи новини

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
ПФК Ботев Пд за убийството на Илиян Филипов: Името му ще остане със златни букви за поколенията ПФК Ботев Пд за убийството на Илиян Филипов: Името му ще остане със златни букви за поколенията
Чете се за: 01:17 мин.
Футбол
Остров Свети Ахил – политическото и духовно сърце на Самуилова България Остров Свети Ахил – политическото и духовно сърце на Самуилова България
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Лозари от Свиленградско излизат на протест заради непродадена...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Зорница Русинова: Време е за нов модел на социална подкрепа
Чете се за: 07:20 мин.
У нас
Протести в Румъния срещу връщането на униформите в училище
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Д-р Николай Брънзалов: По-добрият контрол и адекватното финансиране...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ