Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт, посочват от Съюза на международните превозвачи

Позиция на Съюза на международните превозвачи във връзка с убийството на Илиян Филипов

Съюзът на международните превозвачи изразява дълбока скръб и съпричастност във връзка с жестокото убийство на Илиян Филипов, съосновател на PIMK.

"Поднасяме най-искрените си съболезнования на неговото семейство, близки, колеги и приятели", посочват в позиция от организацията.