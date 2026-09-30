Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт, посочват от Съюза на международните превозвачи
Позиция на Съюза на международните превозвачи във връзка с убийството на Илиян Филипов
Съюзът на международните превозвачи изразява дълбока скръб и съпричастност във връзка с жестокото убийство на Илиян Филипов, съосновател на PIMK.
"Поднасяме най-искрените си съболезнования на неговото семейство, близки, колеги и приятели", посочват в позиция от организацията.
"Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт. Започвайки от малък бизнес, той изгради най-голямата транспортна компания в страната и допринесе съществено за утвърждаването на българския международен автомобилен превоз на европейско и световно ниво. С професионалния си път той доказа, че българският транспортен бизнес може да се конкурира равностойно с водещите компании на континента. Той беше предприемач с визия, мащаб и стратегическо мислене, който не се страхуваше да поема големи предизвикателства. Сред колегите си беше уважаван като сериозен бизнесмен и надежден партньор – човек, чиято дума имаше тежест и чиято работа остави трайна следа в сектора. Постигнатото от него е принос не само за една компания, а за развитието на българския транспортен бранш и на националната икономика като цяло.
Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за транспортния сектор и за обществото. Насилието няма и не може да има място нито в българския бизнес, нито в българското общество.
Настояваме компетентните институции да проведат бързо, пълно и безпристрастно разследване, да установят всички обстоятелства около престъплението и отговорните за него да понесат предвидената от закона отговорност.
Поклон пред паметта на Илиян Филипов!
Неговото име и приносът му ще останат част от историята на българския автомобилен транспорт", подчертават от Съюза на международните превозвачи