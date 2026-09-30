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Самолет от Дубай до Тел Авив кацна аварийно след скандал между пилотите - руснак и украинец

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Самолет от Дубай до Тел Авив кацна аварийно след скандал между пилотите - руснак и украинец
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Самолет на дубайската авиолиния FlyDubai, пътуващ от Дубай за Тел Авив, е кацнал извънредно в Саудитска Арабия след сериозен инцидент на борда.

Според израелската агенция Walla е възникнал скандал между главния пилот руснак и втория пилот, който е украинец. Машината е кацнала на летището в Табук, съобщава се, че всички пътници са невредими. Заради инцидента в Израел беше свикано извънредно съвещание на Съвета за сигурност.

Първоначално се смяташе, че полет FZ1073 е бил похитен, но по-късно тази информация беше опровергана. На борда са пътували предимно израелски граждани. Временно израелското въздушно пространство беше затворено.

#пилоти #Тел Авив #Дубай #аварийно кацане #скандал

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