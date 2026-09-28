Българският патриарх Даниил пристигна в Йордания

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил и водената от него църковна делегация пристигнаха в Йордания. Българската църковна делегация е придружена и от Негово Светейшество Йерусалимския патриарх Теофил III.

Патриарх Даниил беше лично посрещнат от принц Гази бин Мохамед – главен съветник на крал Абдула II по религиозните и културни въпроси.

Първата спирка от поклонническото пътуване, част от мирното посещение на патриарх Даниил в пределите на Йерусалимската патриаршия, бе пещерата на свети Йоан Кръстител, където е живял и се е подвизавал. Двамата патриарси и църковната делегация изпяха тропара на Богоявление и кондака на свети Йоан Кръстител. Те посетиха и хълма на свети Илия, от където светият пророк се е възнесъл на огнена колесница. След това на мястото е бил построен и православен манастир.

Визитата на патриарх Даниил в Йордания ще продължи до 30 септевмри.