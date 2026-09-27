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Патриарх Даниил и българската църковна делегация се поклониха в храма на Гроба на Божията майка

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Снимка: Българска патриаршия
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Българският патриарх Даниил и българската църковна делегация се поклониха в храма на Гроба на Божията майка, съобщиха от Българската патриаршия. Там българският патриарх беше официално посрещнат от Еленополския митрополит Йоаким. След това в храма бе отслужен и молебен. Събитието е част от официалната програма по първото мирно посещение на Българския патриарх Даниил в Йерусалимската патриаршия.

"Както света Богородица в своя живот претърпя много трудности, но с благодатната помощ на нейния син тя преодоля всичко, нека помага и на нас в нашето време да свидетелстваме за единството на Църквата", каза в словото си патриарх Даниил.

"Нека по молитвите на света Богородица и на светите апостоли, които се зарадваха тук пред нейния гроб, че тя е при своя син и чуха от нея, че винаги ще им помага в тяхното служение – тя да помага и на нас да пазим това единство на Църквата и да възвестяваме, че вярата и любовта в Христа са по-силни от всяко разделение", каза още патриархът.

След богослужението патриарх Даниил се поклони на Гроба на Божията майка, както и на пазената в храма Йерусалимска чудотворна икона. На кратък прием след богослужението Еленополският митрополит Йоаким подари на българския патрриарх икона на Света Богородица с пожелания тя да го закриля, напътства и да му помага в архипастирското му служение. Той от своя страна подари енголпие с образа на свети Йоан Рилски и пожела на митрополит Йоаким всебългарският покровител да му бъде застъпник и помощник във всички негови дела.

В днешния ден патриарх Даниил и църковната делегация посетиха мястото на Христовото Възнесение, Гетсиманската градина, както и манастира на света Мария Магдалина, където бяха посрещнати от сестринството на светата обител.

#Йерусалимската патриаршия # патриарх Даниил #Божията майка #Българският патриарх Даниил #Йерусалим

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