ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите

Българският национален отбор тръгна с грешен ход в Лигата на нациите. Селекцията на Александър Димитров отстъпи пред Люксембург с 1:2 в среща от първия кръг в група L на Лига C4, изиграна на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. По този начин българите белязаха един от най-тъжните резултати в своята история, допускайки за първи път загуба срещу Великото херцогство от 17 мача.

Стартът на "Колежа" не предвещаваше подобен изход, тъй като Асен Чандъров се превърна в голмайстор за "лъвовете", но Леандро Барейро и Венсан Тил се разписаха за люксембургците, които се пребориха за обрат. Така освен срамният резултат, който "трикольорите" допуснаха, "лъвовете" усложниха своята задача за продължаване в Лига Б на турнира. От своя страна съставът на Джеф Щрасер потегли позитивно.

На 29 септември (вторник) българският тим ще домакинства на Естония, докато Люксембург ще приеме Исландия.

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Положения не липсваха още в дебютните минути, като първото бе за домакините. Здравко Димитров засече с глава центриране от свободен удар, което не доведе до някаква сериозна опасност.

Гостите отговориха с два изстрела. Първият дойде от Даниел Синани, който изскочи зад българската защита и стреля покрай вратата, пазена от Даниел Наумов. Последва шут от далечна дистанция и на Леандро Барейро, като той мина покрай лявата греда.

В 11-та минута българите също дадоха отговор. Теодор Иванов комбинира със Здравко Димитров, а последният нанесе удар, оказал се лесен за Антони Морис, който улови топката.

7 минути по-късно „лъвовете“ удариха първи. Димитров получи дълъг пас и видя зад гърба си Димитър Велковски. Последният намери пусна пас в наказателното поле, където Асен Чандъров получи и реализира отблизо за 1:0.

В 33-та минута „трикольорите“ Емил Ценов опита опасен удар, но Морис реагира навреме и изби в корнер.

В 37-та минута Великото херцогство намери пътя към равенството. Барейро опита двойно подаване с Хамза Кадамани. Българската защита не се ориентира добре, особено Кристиан Димитров, който допусна топката да му мине под краката. Това позволи и на Барейро да прати топката във вратата на Наумов.

Гостуващият отбор можеше да обърне изцяло хода на събитията. Кадамани се освободи от опеката на Теодор Иванов, стреляйки от воле, но топката мина малко над напречната греда.

Българският тим можеше да се похвали с по-добър старт на второто полувреме. 10 минути след неговото начало Лурент Янс изчисти топката пред погледа на Лукас Петков, който се намираше само на няколко метра от вратата. Последва корнер, а от него Димитров стреля с глава, но той премина до дясната люксембургска греда.

В 66-та минута гостите се радваха за втори път от началото на мача. След ъглов удар топката попадна в краката на Венсан Тил, който бе непокрит в наказателното поле и прониза Наумов за пълен обрат.

В края на мача Мартин Минчев потърси изравняването с мощен удар, но неговият шут не сполучи. След това Петко Панайотов изведе Станислав Иванов, който бе на стрелкова позиция, но също не успя да стреля.

В 89-та минута люксембургците опитаха опасна контраатака. В този момент Наумов внимаваше и резултатът остана непроменен.