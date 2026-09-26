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Национални отбори
Лига на нациите: България - Люксембург (ГАЛЕРИЯ)
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БНТ
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20:15, 26.09.2026
Национални отбори
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Снимка: Startphoto.bg
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#УЕФА Лига на нациите 2026/27
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