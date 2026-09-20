Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране

Размерът на средната пенсия у нас е три пъти по-нисък от този на средната работна заплата. Ножицата ще се разтваря още при по-малко работещи и повече пенсионери. А това значи внезапно намаляване на доходите след пенсиониране и понижаване на жизнения стандарт. Какво означава коефициентът на заместване и какво трябва да очакват бъдещите пенсионери?

Анита Стойнева се пенсионира след 8 години, но не очаква висока пенсия, въпреки че се осигурява на реалните доходи.

Анита Стойнева: "Всеки ден всичко върви нагоре и е много трудно. Имам и студентка в София, много трудно.

БНТ: Тоест човек с една пенсия не би могъл да се справи?

- И с пенсия - няма как - абсурд, и със заплатите едва се справяме."

Коефициентът на заместване е измерител, който показва какъв процент от дохода на работещо лице се запазва след пенсониране.

Доц. Жеко Милев, университетски преподавател: "Коефициентът на заместване е един от най-важните показатели, който определя до каква степен пенсионната система, както е структурирана, може да предпази от бедност лицата, които излизат от полето на труда."

У нас този коефициент се повишава всяка година. За това благоприятства увеличението със 100% на минималната пенсия и с около 70% на средната през изминалите няколко години, отчитат експертите.

Πpи чoвeĸ със среден доход и пълна трудова ĸapиepa прогнозният брутен ĸoeфициeнт нa заместване e 58,5%, ĸoeтo e над средното равнище oт 52% зa ОИСР.

Стремежът е да се постигне заместване от 80%.

Прогнозите обаче са коефициентът на заместване у нас да започне да се понижава, предупреждават експерти. Основна причина е демографската криза, тъй като все по-малко хора ще бъдат в активна трудоспособна възраст при нарастващ брой на пенсионерите. Ранното пенсиониране също натежава на негативната тенденция.

Румен Гълъбинов, икономист: "Трябва да намалим доста това ранно пенсиониране, защото има хора, които рано се пенсионират на 45-50 години, взимат сравнително добра пенсия и после работят още 15-20 годни. Техният заместващ доход със сигурност е доста висок."

Възможен ли е изход от ситуацията? Според експертите има мерки, които могат да насърчат запазването на жизнения стандарт след пенсиониране.

Румен Гълъбинов, икономист: "Трябва да се вдига възрастта, стажът, трябва да се вдигат реалните средни доходи и вероятно ще трябва да се вдига и пенсионната вноска, която се плаща всеки месец, за да се преодолее този момент." Доц. Жеко Милев, университетски преподавател: "За да имаме устойчивост в пенсионното осигуряване и по-висок коефициент на заместване, би следвало да подкрепим по-сериозно капиталовите стълбове."

Експертите се надяват въвеждането на мултифондовия модел да подпомогне нарастването на коефициента на заместване и препоръчват допълнитени вноски в доброволен пенсионен фонд.