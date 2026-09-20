Николай Димитров: Левски е вдигнал очакванията към себе си, но ще има още кризисни моменти

Бившият футболист на Левски Николай Димитров е доволен от високото ниво, което отборът поддържа и е уверен в качествата на тима, да преодолява кризисни ситуации.

Шампионът на България започна сезона си в основната фаза на Лига Европа с минимално домакинско поражение от РБ Залцбург,

"Левски показа добро лице, ако изключим първите 30 минути. През останалото време отборът искаше да налага стила си. В Европа са нужни съвкупност от много качества. Отборът трябва да си извади изводите от този мач, за да минимизира грешките си", сподели той в предаването "Арена спорт".

Юношата на "сините" твърди, че недоволството на феновете е индикатор за високите очаквания към клуба.

"Когато аз играех, инерцията в Европа ни носеше и в първенството. Нормално е феновете да реагираме по-негативно, но ми се иска да се фокусираме върху положителното. Левски доста е вдигнал летвата и очакванията към себе си. Ще има доста кризисни моменти през сезона. Сега в отбора ще погледнат грешките си. Сезонът е дълъг и има време", допълни двукратният шампион със столичани.

Според него Хулио Веласкес помага на възпитаниците си със своята емоционалност.

"Веласкес спечели голям кредит на доверие с работата си. Работохолик е и обича това, което прави. Добре борави с мислите на футболистите. Емоцията, която показва на страничната линия, помага на играчите", добави носителят на Купата на България със "сините" през 2007 г.

Димитров отличи и новите попълнения на тима.

"Виждам надграждане в Левски от миналия сезон. Новите попълнения се адаптираха по прекрасен начин. От новите най-много се отличава Сержиньо. Винаги се опитва да играе напред с топката и има достатъчно самочувствие, да я задържа пред собствената врата", смята той.

Според него ЦСКА е най-големият конкурент на Левски за титлата.

"Най-много се отличава ЦСКА. Победата за Суперкупата им даде стимул и увереност. ЦСКА върви не лошо. Като футболист ми се е искало ЦСКА да е слаб, за да ги побеждавам лесно. Сега, като фен, искам да са добри, за да стават по-добри дербита. Можеше да се даде още време на Христо Янев", вярва Димитров.

Бившият национал на България сподели очакванията си за предстоящите мачове на страната.

"Отборът е в такова състояние, че е по-добре да се фокусира върху себе си. В отбора има достатъчно качество и кадърен треньор. Противниците са по нашите сили и трябва да спечелим точки. Задачата на Александър Димитров не е лесна, защото се сблъска с доста негативизъм. Той познава футболистите и интегрира доста млади играчи", завърши Димитров.

Вижте цялото интервю във видеото.