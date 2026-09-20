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Лацио победи Венеция и се изкачи на 3-то място в италианската Серия А

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Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
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Лацио събра актив от 10 точки, продължавайки силния си старт под ръководството на Дженаро Гатузо.

лацио победи венеция изкачи италианската серия
Снимка: БТА
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Лацио постигна чиста победа с 2:0 при гостуването си на Венеция от 5-ия кръг на италианската Серия А. Головете бяха дело на капитанът Матия Дзакани, който беше точен от дузпа, и нападателят Тижани Нослин.

С този успех Лацио събра актив от 10 точки и се изкачи на 3-то място в класирането, продължавайки силния си старт под ръководството на Дженаро Гатузо. Венеция воден от Джовани Стропа все още няма спечелена точка от началото на сезона и заема последното 20-о място в таблицата.

„Мога само да благодаря на моите играчи, защото отпаднахме в първия кръг на Купата на Италия, имахме 50 дни изключителна жега на Формело по време на предсезонната подготовка, но направихме много промени и те ми дадоха всичко", заяви Дженаро Гатузо.

"Класиката не означава много в момента. Ако искаме да изненадаме хората, трябва да го направим както трябва“, каза още италианския треньор.

#Серия А 2026/2027 #ФК Лацио

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