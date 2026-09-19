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Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели

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Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели
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Според новия председател на "Комисията за защита на потребителите" Мая Манолова час по-скоро трябва да бъде въведена "справедливата стойност".

В предаването "Говори сега" Манолова каза още, че по "бързата писта" ще бъдат направени промени в законодателството, така че да се развържат ръцете на Комисията при значителни отклонения от "справедливата цена".

Мая Манолова, председател на "Комисията за защита на потребителите": "Когато вериги продължават да продават значително над справедливата цена, това освен до проверки, както в момента е записано в закона, да води и до санкции. Това, което смятам, е - още в първия момент, в който станат ясни справедливите цени за ключови и важни за домакинствата въпроси, да направим едно табло на истината, една табло на срама, в което по магазини, по продукти, по търговски вериги да е ясно къде се продава много над справедливата цена. И ако тази мярка, този репутационен натиск не сработи, тогава ще трябва да се прилагат санкции. Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели."

#стрели #лъкове #Мая Манолова #танкове #Комисия за защита на потребителите

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