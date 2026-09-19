Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели

Според новия председател на "Комисията за защита на потребителите" Мая Манолова час по-скоро трябва да бъде въведена "справедливата стойност".

В предаването "Говори сега" Манолова каза още, че по "бързата писта" ще бъдат направени промени в законодателството, така че да се развържат ръцете на Комисията при значителни отклонения от "справедливата цена".