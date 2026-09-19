БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за...
Чете се за: 04:47 мин.
САЩ и Дания се разбраха за Гренландия: Вашингтон ще...
Чете се за: 01:42 мин.
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под...
Чете се за: 16:07 мин.
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на...
Чете се за: 02:12 мин.
Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от...
Чете се за: 10:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Денят започва с Георги Любенов" отпразнува брой 1000 - с какви спомени и емоции?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
денят започва георги любенов отпразнува брой 1000 какви спомени емоции
Слушай новината

"Денят започва с Георги Любенов" днес излъчи своя брой 1000. Юбилейното предаване имаше специално 4-часово издание на живо от Народния театър. Впечатляват кадрите, запечатали атмосферата, емоциите и поздравите за тези 14 години в ефира на БНТ.

Хилядният брой започна със спомени от първия.

След 14 години, 2366 гости и много истории, вълнението преди хилядния епизод за Георги Любенов е същото като преди първия.

Георги Любенов, водещ на "Денят започва с Георги Любенов": "Никакъв спомен нямам какво съм казал преди 14 години в първото издание, помня по същия начин, че се вълнувах, както и в момемтна. Много е приятно, когато наистина по някакъв начин си успял да покажеш най-важното нещо на аудиторията, че тя иска да гледа и да очаква едно предаване."

Илияна Йотова, президент на Република България: "Едно предаване, когато има хиляда издания, означава, че там има разговор. Има обич не само към самото предаване, към хората, които го правят, защото определено сте добър екип."

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Бих пожелала още много ефири и предаването да продължава да се развива, така че да бъде на висотата на очакванията на прекрасната зрителска аудитория в събота и неделя сутрин."

Йорданка Христова: "На Жоро Любенов и БНТ може да пожерлая само много хилядолетия, защото аз пея вече в две, а тази усмивка по БНТ ми е нужна всяка събота и неделя. Обичам те!"

Николина Чакърдъкова: "Той има една, една много красива енергия, която я предава на нас гостите."

Димитър Бербатов: "1000 предавания - това е голяма дисциплина и постоянство, така че поздравления за това нещо."

Виктор Божинов: "Единственото по-голямо число, което аз знам в моята история - 1300 години България, така че Жоро - час по-скоро да минеш 1300 и да се запътиш към 2000."

Димитър Маринов: "1000 е нищо, чакам неговия 1 милион."

1000 ефира, които започват от телевизионното студио, но влизат в домовете на хората.

Автор: Яна Тодорова - стажант-репортер

#юбилейно издание #броя #1000 #Денят започва с Георги Любенов #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
1
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
Слънчево и топло до неделя, валежи и застудяване от понеделник
4
Слънчево и топло до неделя, валежи и застудяване от понеделник
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата
5
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
6
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
5
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Общество

Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели
Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели
Скок на температурите във вечерните часове в България за последните 20 години, първенец е Плевен, следван от София и Благоевград Скок на температурите във вечерните часове в България за последните 20 години, първенец е Плевен, следван от София и Благоевград
Чете се за: 06:45 мин.
Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов
Чете се за: 04:47 мин.
С червен килим и специална прожекция: "Под прикритие 6" се завръща с премиера в НДК и в ефира на БНТ през октомври С червен килим и специална прожекция: "Под прикритие 6" се завръща с премиера в НДК и в ефира на БНТ през октомври
Чете се за: 06:17 мин.
БНТ се сбогува с Елена Чимева от екипа ни в Благоевград БНТ се сбогува с Елена Чимева от екипа ни в Благоевград
Чете се за: 00:42 мин.
Виктор Божинов: Ще видим оцелелите герои от предишните сезони, но актьорският състав включва и нови лица Виктор Божинов: Ще видим оцелелите герои от предишните сезони, но актьорският състав включва и нови лица
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

С червен килим и специална прожекция: "Под прикритие 6" се завръща с премиера в НДК и в ефира на БНТ през октомври
С червен килим и специална прожекция: "Под прикритие 6"...
Чете се за: 06:17 мин.
Общество
Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Отново тапи по пътя за Гърция: Интензивен трафик в Кресненското дефиле Отново тапи по пътя за Гърция: Интензивен трафик в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
От "беден, но секси" до много скъп: Кой ще спечели гласовете в Берлин? От "беден, но секси" до много скъп: Кой ще спечели гласовете в Берлин?
Чете се за: 03:30 мин.
По света
БНТ се сбогува с Елена Чимева от екипа ни в Благоевград
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Поредна ВиК авария на магистрален водопровод във Варна остави част...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от...
Чете се за: 10:45 мин.
У нас
Чудотворна светиня във Варна: Поклонение пред частица от Честния...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ