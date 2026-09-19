"Денят започва с Георги Любенов" отпразнува брой 1000 - с какви спомени и емоции?

"Денят започва с Георги Любенов" днес излъчи своя брой 1000. Юбилейното предаване имаше специално 4-часово издание на живо от Народния театър. Впечатляват кадрите, запечатали атмосферата, емоциите и поздравите за тези 14 години в ефира на БНТ.

Хилядният брой започна със спомени от първия.



След 14 години, 2366 гости и много истории, вълнението преди хилядния епизод за Георги Любенов е същото като преди първия.

Георги Любенов, водещ на "Денят започва с Георги Любенов": "Никакъв спомен нямам какво съм казал преди 14 години в първото издание, помня по същия начин, че се вълнувах, както и в момемтна. Много е приятно, когато наистина по някакъв начин си успял да покажеш най-важното нещо на аудиторията, че тя иска да гледа и да очаква едно предаване."

Илияна Йотова, президент на Република България: "Едно предаване, когато има хиляда издания, означава, че там има разговор. Има обич не само към самото предаване, към хората, които го правят, защото определено сте добър екип."

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Бих пожелала още много ефири и предаването да продължава да се развива, така че да бъде на висотата на очакванията на прекрасната зрителска аудитория в събота и неделя сутрин."

Йорданка Христова: "На Жоро Любенов и БНТ може да пожерлая само много хилядолетия, защото аз пея вече в две, а тази усмивка по БНТ ми е нужна всяка събота и неделя. Обичам те!"

Николина Чакърдъкова: "Той има една, една много красива енергия, която я предава на нас гостите."

Димитър Бербатов: "1000 предавания - това е голяма дисциплина и постоянство, така че поздравления за това нещо."

Виктор Божинов: "Единственото по-голямо число, което аз знам в моята история - 1300 години България, така че Жоро - час по-скоро да минеш 1300 и да се запътиш към 2000."

Димитър Маринов: "1000 е нищо, чакам неговия 1 милион."

1000 ефира, които започват от телевизионното студио, но влизат в домовете на хората.

Автор: Яна Тодорова - стажант-репортер