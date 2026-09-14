Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса

Не са намерени данни за чужда намеса, заяви говорителят на Софийска окръжна прокуратура Наталия Николова след резултатите от направените последни две експертизи.

Наталия Николова, говорител на Софийска окръжна прокуратура: "От събраните до момента доказателства не се променя първоначално становище – и на този етап от разследването не са намерени никакви данни за чужда намеса нито на хижа „Петрохан“, нито на връх Околчица. По отношение на Петрохан е налице предварително становище. Очакваме до броени дни да ни бъде предоставено заключението и на тази комплексна експертиза. Те ще отговорят на въпроса кой от органите е възпроизвел изстрела и по какъв начин. Първото, което искам категорично да заявя, е, че с предоставянето на тези експертизи разследването не приключва. Работата по делото не е спирала през последните седем месеца. От деянието до настоящия момент са извършени 40 огледа, над 10 претърсвания, разпитани са над 150 свидетели, изготвени са 95 експертизи, очаква се заключението на още 12 назначени експертизи. Разкрити са банкови тайни. За изясняването на този случай са назначени служители на различни структури. Работи се по всички версии, проверяват се всички версии, не сме изключили нито една версия."

Николова очерта хода на разследването и подчерта, че работата по него не е спирала в последните седем месеца.

Наталия Николова, говорител на Софийска окръжна прокуратура: "Работата по този случай не е спирала през последните седем месеца. Под надзора на прокуратурата се разследват няколко досъдебни производства – за смъртта, причинена на шестимата, другото разследва паричните потоци, свързани с физическите лица, юридическите лица, управлявани от хората, загинали на Петрохан и Околчица. Част от данъчните ревизии – по една от данъчните ревизии спрямо Българската асоциация по екстремни спортове са наложени ограничителни мерки. Разследва се и начинът на регистриране на Национална агенция за защитени територии със седалище в гр. София. Проверка се извършва и на частно училище „Космос“, касаеща функционирането на частното училище. Във връзка с проверката събраните от нея данни през изминалата седмица е образувано досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица в училището, служители в МОН и РУО – София област, свързани с прилагане на нормативната уредба за училищното и предучилищното образование за периода 2022–2026 г."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

От прокуратурата дадоха повече подробности за експертизите: