Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково

Частично бедствено положение е обявено в община Ивайловград заради пожар, възникнал до село Горно Луково, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Хасково.

Огънят е обхванал към момента около 1000–1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора.

На терен работят 13 екипа на пожарните служби в Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към Община Ивайловград. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня.

В гасенето се включи и хеликоптер.

По думите на зам.-кмета на Ивайловград, на място е пристигнал и втори хеликоптер, както и допълнителни екипи огнеборци. Засега няма опасност за населението в близките населени места.

Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява работата на екипите. Към момента няма непосредствена опасност за населените места.