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Пламна борова гора край хасковски квартал, няма опасност за близките сгради

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Чете се за: 01:07 мин.
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Пожар край квартал в Хасково
Снимка: БНТ, Георги Даскалов
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Няколко пожара горяха днес в хасковска област. В ранния следобед лумна борова гора край хасковския квартал „Македонски”.

Огънят бе близо до сгради, а гъстият дим се виждаше от целия град. На място бяха изпратени няколко екипа на пожарната. Няма опасност за близките жилищни сгради.

Небрежност е най- вероятната причина за пожара. Гората е любимо място за спорт и отдих, в нея има места за пикник, които в неделния ден се пълнят с хора.

По-рано през деня пожар лумна и на военния полигон „Корен”, където в момента се провежда учение. Горя и във вилна зона „Кенана“. Огънят тръгнал от двор, а възрастен мъж, опитал да гаси, е пострадал.

Пожар има и в Ивайловградско. Няма опасност на населени места. Там горят 300 дка, на помощ идва хеликоптер.

#квартал на Хасково #пожари #полигон Корен

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