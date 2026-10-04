Мерц в Киев: "Г-н Путин, сложете край на тази безмислена война"

Военна помощ на стойност 1 милиард евро и 350 милиона за енергийния сектор - това обеща германският канцлер Фридрих Мерц по време на изненадващото си посещение в Киев. Това се случва на фона на все по-интензивни руски атаки срещу украинската столица и призиви на Москва чуждите дипломати да напуснат Киев.

След централната гара на Киев, първата спирка на германския канцлер Фридрих Мерц и домакина му Володимир Зеленски, беше Майданът, на който те отдадоха почит на загиналите във войната.

Г-н Путин, сложете край на тази безмислена война. Това каза канцлерът Мерц пред полуразрушената сграда на Украинската академия на науките, атакувана преди дни. Малко преди Мерц и Зеленски да напуснат района, в Киев беше обявена въздушна тревога.

След разговорите на четири очи, стана ясно, че Берлин ще предостави военна и енергийна помощ на Киев.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Предоставяме нов пакет военна помощ на стойност един милиард евро. Осигуряваме финансиране за съвместно производство на прехващачи за реактивни дронове. Това ще подсили въздушната отбрана на Украйна бързо и осезаемо, което в този момент е крайно необходимо."

За енергийния сектор в навечерието на зимата са предвидени 350 милиона евро, които ще бъдат похарчени за генератори, подстанции, ремонтни дейности. Москва е ясна - да сломи морала на украинците, но аз видях едни силни хора, каза Мерц.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Въпреки заплахите на Москва от последните дни аз съм тук. Заедно с мен е министърът на икономиката Катерина Райхе, и голяма политическа и бизнесделегция. Това ясно показва - няма да се оставим да бъдем сплашени."

Ескалацията цели да отслаби съпротивата ни, беше категоричен Зеленски.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Те атакуваха складове на Нова Поща и УкрПоща. Нашият отговор бяха нападенията срещу Уайлдберис. Сега атакуват мостове - наистина ли мислят, че няма да отвърнем?!Изумен съм от животинското желание за ескалиране на ситуацията всеки ден."

Зеленски каза, че американската страна се опитва да договори тристранна среща - Украйна, САЩ, Русия на техническо ниво за края на този месец. Готови сме за среща в ОАЕ или друга държава, добави той.

За четвърти пореден ден Русия атакува мостовете в Киев. След Южния, сериозно пострада и Северният мост. Съоръженията са ключови за придвижването в украинската столица.